كيف تبحث على جوجل بشكل احترافي؟

يقوم مستخدم الإنترنت العادي بإجراء ثلاث إلى أربع عمليات بحث على محرك البحث جوجل يوميًا، وتتكون معظم عمليات البحث من مصطلح واحد أو أكثر، لكن الكثير من الناس لا يعرفون أن هناك طريقة أكثر ذكاء للبحث في جوجل وعلى وجه التحديد يمكن للمستخدم تشغيل البحث المتقدم. سنوضح في هذا الموضوع بعض طرق البحث على جوجل الأكثر شيوعًا، وأمثلة على كيفية استخدامها.

إذا كنت تريد البحث عن مجموعة دقيقة من المصطلحات، فما عليك سوى وضعها بين علامتي اقتباس، مثل: “إيلون ماسك”.

أما إذا كنت تريد من جوجل أن يظهر نتائج متعددة لأحد الموضوعات فيمكنك البحث عن طريق كتابة: “إيلون ماسك” أو تيسلا.

وإذا كنت تريد أن يظهر جوجل النتائج التي تحتوي على مواضيع متعددة، وهو يفعل ذلك تلقائيًا، فيمكنك البحث عن طريق كتابة ما تبحث عنه فقط.

يمكن استخدام علامة الطرح لاستبعاد مصطلحات معينة من نتائج البحث، مثل كتابة: “إيلون ماسك” -تيسلا -سبيس إكس.

في حال أردت البحث عن صفحات الويب التي تحتوي على مصطلحين أو عبارات بترتيب معين، ولكن مع وجود أي قدر من الكلمات الأخرى بينهما، فيمكنك البحث عن طريق كتابة: “إيلون ماسك” *تويتر.

يمكن استخدام الأقواس المستديرة للتحكم في كيفية معالجة جوجل للمصطلحات أو عبارات البحث وعوامل التشغيل، على سبيل المثال: (سبيس إكس أو تيسلا) و “إيلون ماسك”.

لتعرف قيمة تصريف عملة ما يكفي أن تكتب في خانة البحث الرقم متبوعًا بعلامة العملة، مثل: $1000 أو 1000€.

عند رغبتك في البحث داخل موقع ما باستخدام محرك البحث جوجل فيكفي أن تكتب في خانة البحث اسم الموقع وما تبحث عنه داخل الموقع، مثل: البوابة العربية للأخبار التقنية “إيلون ماسك” .

من الممكن أيضًا إجبار جوجل على البحث عن مصطلح أو عبارة معينة داخل عناوين صفحات الويب فقط، على سبيل المثال، العنوان: “إيلون ماسك”.

إذا كنت تريد أن تقوم بالبحث في العناوين ولكن مع مصطلحات أو عبارات متعددة، فيجب أن يحتوي عنوان صفحة الويب على جميع هذه المصطلحات أو العبارات، فقط قم بكتابة: العنوان: “إيلون ماسك” آبل، لاحظ أنه يمكنك أيضًا بدء مصطلح أو عبارة بعلامة الطرح (-) لاستبعادها من نتيجة.