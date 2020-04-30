سيسكو تقدم تمويلات تصل إلى 2,5 مليار دولار لدعم استمرارية الأعمال

في إطار التزام سيسكو بدعم العملاء والشركاء لاجتياز التطورات التي تمر بها الساحة العالمية، أطلقت الشركة برنامج استمرارية تصريف الأعمال الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يُقدم هذا البرنامج من خلال شركة سيسكو كابيتال، ذراع التمويل التابعة لشركة سيسكو، المساعدة في التخفيف من التحديات المالية الناتجة عن جائحة كورونا، ويتضمن البرنامج تمويلات بقيمة 2.5 مليار دولار للمؤسسات على مستوى العالم للوصول إلى الحلول التي تحتاجها للحفاظ على استمرارية العمل وإنتاجية شركاتهم والحفاظ على سلامة موظفيهم ودعم مجتمعاتهم خلال هذه الأوقات غير المسبوقة.

قال تشاك روبينز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو: “يتعرض عملاء وشركاء سيسكو لضغوط هائلة للحفاظ على تواصل أعمالهم مع الحفاظ على الإنتاجية والسلامة، وتؤكد سيسكو التزامها بالعمل المشترك لمكافحة هذا الوباء على جميع جبهاته، سواء كان على شكل حلول تكنولوجية أو تمويل أو تقديم مساعدات لمحتاجيها”.

وانطلاقاً من أهمية التدفقات النقدية كمصدر قلق كبير لعملاء وشركاء سيسكو في ظل الأوضاع الراهنة، فإن برنامج استمرارية الأعمال الجديد الذي تقدمه سيسكو كابيتال يتضمن عطلة مدفوعة مقدماً لمدة 90 يوماً ويسمح للعميل بتأجيل 95% من تكلفة المنتج أو أحد الحلول الجديدة حتى عام 2021، الأمر الذي من شأنه الحفاظ على أعمالهم وزيادة تدفقاتهم النقدية. واعتباراً من شهر يناير 2021، سيقوم العملاء بعد ذلك بسداد دفعة شهرية بناءً على إجمالي المبلغ الممول والمدة المتبقية من التمويل. كما يشمل البرنامج جميع حلول سيسكو، بما في ذلك الأجهزة والبرامج والخدمات بالإضافة إلى ما يصل إلى 5% من الخدمات التي يقدمها الشركاء، مثل التركيب.

يقدم البرنامج أيضاً دعماً لنظام سيسكو البيئي العالمي الذي يضم 60.000 شريك، ومن شأن برنامج استمرارية الأعمال مساعدة الشركاء على توفير حل إضافي لخدمة العملاء بشكل أفضل، دون أي تغيير في وضعهم المالي الخاص، في ظل بيئة الأعمال الصعبة الراهنة. وسيعمل البرنامج على تسريع دورات المبيعات والسماح للشركاء بتقديم حلول الدفع لعملائهم لإدارة تدفقاتهم النقدية بشكل أفضل.

علاوة على ذلك، تدعم سيسكو كابيتال العملاء والشركاء من خلال سيكسو ريفريش، مجموعة المنتجات المعاد تصنيعها والمعتمدة من سيسكو، للمساعدة في قيود الميزانية. وتوفر سيكسو ريفريش مجموعة واسعة من المنتجات والمزيد من الخصومات والعروض الترويجية لمساعدة العملاء والشركاء على الحصول على منتجات مملوكة مسبقاً بأسعار تنافسية وبكل سرعة وسهولة. ويشمل برنامج استمرارية الأعمال أيضاً حلول سيسكو ريفريش حيث يمكن تأجيل 95% من التكلفة حتى عام 2021.

من جهتها، قالت ريم أسعد، نائب الرئيس في شركة سيسكو الشرق الأوسط وأفريقيا: “في ظل الأجواء التي تحيط بالعالم اليوم، تواجه الشركات في جميع أنحاء العالم تحديات مشتركة، وتبذل حكومة دولة الإمارات جهوداً حثيثة للحفاظ على استمرارية الأعمال والحفاظ على السلامة العامة، ويمثل طرح سيسكو المحلي لبرنامج استمرارية الأعمال دليلاً على جهودنا المشتركة لدعم المشاريع المحلية. كما يتواصل تركيزنا على تمكين الشركات من تطوير البنية التحتية للشبكات والتعاون، دون القلق من القيود المالية خلال هذه الأوقات. إذ تهدف سيسكو إلى تمكين كل شركة للحفاظ على تقدمها، وكيف يمكننا المساعدة في تحقيق ذلك من خلال ضمان الحفاظ على اتصال الأعمال والإنتاجية والأمن”.

يعد برنامج استمرارية الأعمال من سيسكو كابيتال جزءاً من التزام سيسكو العام بدعم العملاء والشركاء والمجتمعات خلال جائحة كورونا، وخصصت الشركة 225 مليون دولار بصورة نقدية وعينية ومنح مخططة لدعم الاستجابة العالمية والمحلية. ويشمل ذلك الدعم التكنولوجي والمالي للمنظمات غير الربحية والمستجيبين الأوائل والحكومات، وتعمل سيكسو أيضاً على تمكين العملاء والشركاء من خلال عروض ويبكس والعروض الأمنية المجانية، مما يتيح لهم البقاء على اتصال آمن والحفاظ على الإنتاجية خلال هذه الفترة.