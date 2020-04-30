سعر هاتف آيفون 12 أرخص مما تعتقد

قام المحلل التقني جون بروسر بنشر أسعار تشكيلة آيفون 12 المنتظرة على منصة تويتر، حيث انتقل بروسر إلى تويتر في بداية أبريل للكشف عن النماذج الأولية الأربعة لأجهزة آيفون التي يقول إن آبل تعمل عليها، ووفقًا لجون هناك أربعة هواتف جديدة من آبل يتراوح حجمها من 5.4 بوصات إلى 6.7 بوصات.

يخبرنا التسرب الأخير لجون عن أسعار الهواتف الأربعة، كما يعيد تأكيد المواصفات لكل منها:

النسخة الأولى: آيفون D52G 12 يأتي مع شاشة نوع OLED مقاس 5.4 بوصات مع كاميرتين بسعر 649 دولار.

النسخة الثانية: آيفون D53G 12 يأتي مع شاشة نوع OLED مقاس 6.1 بوصات مع كاميرتين بسعر 749 دولار.

النسخة الثالثة: آيفون 12برو D53P يأتي مع شاشة نوع OLED مقاس 6.1 بوصات مع ثلاث كاميرات وLiDAR بسعر 999 دولار.

النسخة الرابعة: آيفون 12 برو ماكس D54P يأتي مع شاشة نوع OLED مقاس 6.7 بوصات مع ثلاث كاميرات وLiDAR بسعر 1,099 دولار.

جميع الإصدارات تدعم شبكة الجيل الخامس 5G.

Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources 👇 5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cam

$649 6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cam

$749 6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$999 6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$1,099 — Jon Prosser (@jon_prosser) April 30, 2020

إذا كانت تسريبات جون بروسر صحيحة، وهي صحيحة حتى الآن، فإن أرخص هاتف آيفون من آبل سيكلف 649 دولارًا فقط، لكن لن تحصل على أحدث تكوينات الكاميرا الثلاثية من آبل أو الماسح الضوئي LiDAR اللامع من iPad Pro، ولكنه سيوفر لك الاتصال بشبكة الجيل 5G وكاميرتين.

بالمقارنة مع أسعار هواتف سامسونج فإننا نرى أن شركة آبل مازالت تحافظ على الأسعار المتوسطة التي تناسب المستخدمين نوعًا ما في هذا الإصدار.