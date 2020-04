سعر هاتف آيفون 12 أرخص مما تعتقد

قام المحلل التقني جون بروسر بنشر أسعار تشكيلة آيفون 12 المنتظرة على منصة تويتر، حيث انتقل بروسر إلى تويتر في بداية أبريل للكشف عن النماذج الأولية الأربعة لأجهزة آيفون التي يقول إن آبل تعمل عليها، ووفقًا لجون هناك أربعة هواتف جديدة من آبل يتراوح حجمها من 5.4 بوصات إلى 6.7 بوصات.

يخبرنا التسرب الأخير لجون عن أسعار الهواتف الأربعة، كما يعيد تأكيد المواصفات لكل منها:

Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources 👇

5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cam

$649

6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cam

$749

6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$999

6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$1,099

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 30, 2020