نصائح تكنولوجية

سعر هاتف آيفون 12 أرخص مما تعتقد

آيفون 12
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قام المحلل التقني جون بروسر بنشر أسعار تشكيلة آيفون 12 المنتظرة على منصة تويتر، حيث انتقل بروسر إلى تويتر في بداية أبريل للكشف عن النماذج الأولية الأربعة لأجهزة آيفون التي يقول إن آبل تعمل عليها، ووفقًا لجون هناك أربعة هواتف جديدة من آبل يتراوح حجمها من 5.4 بوصات إلى 6.7 بوصات.

يخبرنا التسرب الأخير لجون عن أسعار الهواتف الأربعة، كما يعيد تأكيد المواصفات لكل منها:

  • النسخة الأولى: آيفون D52G 12 يأتي مع شاشة نوع OLED مقاس 5.4 بوصات مع كاميرتين بسعر 649 دولار.
  • النسخة الثانية: آيفون D53G 12 يأتي مع شاشة نوع OLED مقاس 6.1 بوصات مع كاميرتين بسعر 749 دولار.
  • النسخة الثالثة: آيفون 12برو D53P يأتي مع شاشة نوع OLED مقاس 6.1 بوصات مع ثلاث كاميرات وLiDAR بسعر 999 دولار.
  • النسخة الرابعة: آيفون 12 برو ماكس D54P يأتي مع شاشة نوع OLED مقاس 6.7 بوصات مع ثلاث كاميرات وLiDAR بسعر 1,099 دولار.
  • جميع الإصدارات تدعم شبكة الجيل الخامس 5G.

إذا كانت تسريبات جون بروسر صحيحة، وهي صحيحة حتى الآن، فإن أرخص هاتف آيفون من آبل سيكلف 649 دولارًا فقط، لكن لن تحصل على أحدث تكوينات الكاميرا الثلاثية من آبل أو الماسح الضوئي LiDAR اللامع من iPad Pro، ولكنه سيوفر لك الاتصال بشبكة الجيل 5G وكاميرتين.

بالمقارنة مع أسعار هواتف سامسونج فإننا نرى أن شركة آبل مازالت تحافظ على الأسعار المتوسطة التي تناسب المستخدمين نوعًا ما في هذا الإصدار.

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