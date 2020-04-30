سامسونج تتصدر مبيعات هواتف 5G

تجاوزت مبيعات الهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس (5G) في الربع الأول من عام 2020 وحده جميع مبيعات هواتف (5G) لعام 2019، ويرجع الفضل في جزء كبير منه إلى الطلب القوي من المستهلكين الصينيين، وذلك وفقًا لما أفادت به البيانات الصادرة عن شركة أبحاث السوق (Strategy Analytics).

وبالرغم من التباطؤ الاقتصادي المرتبط بفيروس كورونا المستجد، لا يبدو أن اهتمام المستهلكين بتقنية الجيل الخامس (5G) قد تراجع، ويعد التقرير الجديد مهمًا بالقدر نفسه بالنسبة للمستخدمين والشركات، حيث إنه يشير إلى أن الاعتماد الواسع النطاق لتقنية الجيل الخامس (5G) – مع فوائد السرعة الهائلة – من المرجح أن يستمر بغض النظر عن الوباء.

وباعت الشركات 24.1 مليون هاتف (5G) خلال الربع، بزيادة بنسبة 29 في المئة مقارنةً بعدد 18.7 مليون هاتف تم بيعها خلال عام 2019 بأكمله، وكان الطلب أقوى في الصين، وذلك بالرغم من الاضطرابات الكبيرة التي أحدثها فيروس كورنا المستجد خلال الربع.

ويرجع الفضل في ذلك إلى الانتشار السريع لشبكات (5G) متوسطة النطاق في جميع أنحاء البلاد حتى نهاية عام 2019، مما نتج عنه ارتفاع طلب المستهلكين على هواتف جديدة أسرع.

وأشارت شركة (Strategy Analytics) أيضًا إلى استمرار نمو الطلب على شبكات الجيل الخامس في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأوروبا، وازدادت عمليات تثبيت أبراج شبكات الجيل الخامس في كل بلد بالرغم من الاضطرابات الناجمة عن الفيروس.

وبدأت المستشفيات والجامعات والشركات في الاعتماد على شبكات الجيل الخامس (5G) لعقد المؤتمرات المرئية عن بعد واستعمال التطبيقات ذات النطاق الترددي المكثف، وازدادت المبيعات بعد إصدار شركة سامسونج لنماذج (Galaxy S20) خلال الربع، وجميعها داعمة لشبكات (5G)، وذلك بفضل المعالجات.

وتصدرت الشركة الكورية الجنوبية مبيعات هواتف الجيل الخامس عبر بيعها 8.3 مليون هاتف (5G) في جميع أنحاء العالم خلال الربع، بحيث شكلت مبيعاتها ما نسبته 34.4 في المئة من الإجمالي العالمي لمبيعات هواتف الجيل الخامس، ويعتقد أنها حققت نجاحًا خاصًا مع (S20 5G) و (S20 Ultra 5G).

وبالمقارنة، باعت شركة هواوي الصينية جميع أجهزتها الداعمة للجيل الخامس البالغ عددها 8 ملايين هاتف تقريبًا في وطنها الأم بعد أن واجهت صعوبات متعلقة بالأمان لتوسيع بصمتها في مكان آخر، وتتصدر هواوي السوق الصينية، وهي الثانية عالميًا بنسبة 33.2 في المئة.

وباعت معًا شركات (فيفو) Vivo و (أوبو) Oppo و (شاومي) Xiaomi ما يصل إلى 6.6 مليون جهاز، بنسبة 12 في المئة و 5 في المئة و 10.4 في المئة على التوالي، وتتوقع شركة (Strategy Analytics) أن تستمر مبيعات هواتف الجيل الخامس في التوسع بشكل كبير في عام 2020، وذلك بفضل الطلب الصيني.