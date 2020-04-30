الإمارات: مسبار الأمل ينطلق إلى الفضاء في موعده

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن مسبار الأمل سوف ينطلق إلى الفضاء في الموعد المخطط له للقيام بأول مهمة فضائية عربية وإسلامية لاستكشاف كوكب المريخ، ويأتي ذلك بعدما أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء عن إنجاز عمليات نقل مسبار الأمل بنجاح من دبي إلى موقع إطلاقه في المحطة الفضائية بجزيرة تانيغاشيما في اليابان، وذلك تنفيذاً لخطط مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.

جاء إنجاز نقل مسبار الأمل بنجاح بعد التغلب على كل التحديات الراهنة الناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد-19 عالمياً، وما نتج عنه من تدابير غير مسبوقة، منها الإغلاق التام للعديد من المدن والدول حول العالم.

وتعد مواصلة الخطط التنفيذية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ رسالة إضافية من مسبار الأمل، الذي سيحمل إلى الفضاء شعار دولة الإمارات، لا شيء مستحيل، كما أن التحديات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد لا يجب أن توقف خطط الإنسانية في المضي قدماً نحو المزيد من التقدم العلمي في المجالات كافة، وخصوصاً علوم الفضاء، وذلك باعتبار أن التقدم العلمي هو الحصن المنيع للبشرية للتغلب على الأوبئة.

مرت رحلة نقل مسبار الأمل من دبي إلى موقع الإطلاق للفضاء في جزيرة تانيغاشيما في اليابان بثلاث مراحل رئيسية بالغة الدقة، استوجبت تفعيل إجراءات علمية محددة وتوفير الشروط اللوجستية المتكاملة لضمان إنجاز عملية نقل المسبار على النحو الأمثل.

شملت المرحلة الأولى نقل المسبار من مركز محمد بن راشد للفضاء إلى مطار آل مكتوم الدولي، والثانية نقله عبر طائرة شحن عملاقة من طراز أنتينوف تعد الأكبر في العالم إلى مطار ناغويا الياباني، والثالثة نقله براً وبحراً إلى المحطة الفضائية في جزيرة تانيغاشيما باليابان.

وفي ظل التحديات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، تبنى فريق عمل المسبار أفضل الإجراءات الصحية المعمول بها عالمياً، حفاظاً على صحة وسلامة فريق العمل، والفريق المرافق للمسبار في رحلته إلى اليابان، إضافة إلى فريق ثالث سافر في وقت سابق وخضع لإجراءات الحجر الصحي في اليابان ليكون في استقبال المسبار عند وصوله، للإشراف على نقله إلى محطة الإطلاق إلى الفضاء.

من المخطط أن ينطلق مسبار الأمل في مهمته إلى المريخ منتصف يوليو 2020 من مركز تانيغاشيما الفضائي باستخدام منصة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة MHI H2A، ومن المتوقع أن يصل إلى مدار الكوكب الأحمر في الربع الأول من شهر فبراير 2021.