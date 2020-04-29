أصدرت جوجل عشرات المنتجات والخدمات على مر السنين، وقد حققت بعض هذه المنتجات شهرة كبيرة من خلال الاستخدام اليومي المتكرر مثل: جيميل، بينما أخفقت منتجات أخرى مثل: الشبكة الاجتماعية (جوجل بلس) Google Plus.

يعرف معظم الناس خدمات جوجل الشهيرة مثل: جيميل، وصور جوجل، ومستندات جوجل، وخرائط جوجل، وغير ذلك الكثير من الخدمات الأخرى، إلا أن هناك عدد قليل من الخدمات أثبتت أنها مفيدة للغاية، ومع ذلك لا يعرفها الكثيرون.

إليك 7 خدمات من جوجل أقل شهرة يجب عليك معرفتها:

1- Google Keep:

هي خدمة لتدوين الملاحظات أطلقتها جوجل عام 2013، يمكنك استخدامها في أي جهاز سواء أندرويد، أو أي أوإس، كما يتوافر منها إصدار للويب.

يُعتبر تطبيق Google Keep خيارًا مثاليًا لتدوين الملاحظات ومشاركتها، حيث يسمح بتدوين الملاحظات من خلال النصوص والصور والصوت والقوائم، بالإضافة لتكامله مباشرةً مع بريد جيميل.

2- Google Sites:

يعتبر الحصول على خدمة استضافة ويب مجانية أمرًا صعبًا، لكن خدمة Google Sites تُسهل هذا الأمر، حيث إن الهدف العام منها هو: تمكين أي شخص من إنشاءموقع ويب تفاعلي بسييط دون الحاجة إلى مهارات البرمجة أو التصميم.

يعتبر إنشاء موقع ويب أمرًا بسيطًا للغاية مع Google Sites، ما عليك سوى النقر، أو السحب والإفلات، وسيعاد ترتيب التصميم تلقائيًا من خلال تنسيق على شكل شبكة وسيكون كل شيء في مكانه الصحيح، بحيث يسهل النقل، أو تغيير الحجم، أو إعادة الترتيب.

3- Google Alerts:

تعتبر خدمة Google Alerts من أفضل الطرق لمتابعة التطورات التي تحدث في مجال ما على الويب، والحصول على نتائج جديدة حول عمليات بحث معينة، حيث يمكنك تخصيص الخدمة للحصول على نتائج البحث حول موضوع ما مباشرة في بريدك الإلكتروني.

4- Google Fonts:

إذا كنت مصمم أو مطور ويب، فإن خدمة Google Fonts تقدم لك الكثير، حيث توفر لك مكتبة خطوط شاملة لأكثر من 135 لغة، وجميع الخطوط مجانية ومفتوحة المصدر، مما يجعلها في متناول أي شخص.

يأتي كل خط مدرج في الخدمة مع معاينة سريعة ومجموعة من أنماط المعاينة وصور رمزية وصفحة معلومات تشرح أصول الخط وغيرها من المعلومات الأساسية.

5- Google Shopping:

تعد خدمة Google Shopping أداة للمقارنة بين الأسعار عند التسوق، حيث يمكنك تخصيص محرك البحث للبحث والمقارنة بين المنتجات المختلفة.

تفهرس الخدمة آلاف المتاجر الموثوق بها عبر الويب والمدرجة بتنسيق مناسب للمتسوقين لعرض الأسعار والمراجعات وتفاصيل المنتج.

وتساعد خيارات الفرز المتسوقين في العثور على المنتجات التي يحتاجونها حسب السعر ونقاط المراجعة، كما أنها تتوافق مع مواقع الويب والتطبيقات المختصة بالصفقات مثل: SlickDeals.

6- Google Forms:

تعد خدمة Google Forms من جوجل أحد أسهل تطبيقات الويب لإدارة الاستبيانات وجمع البيانات بسرعة، حيث تتيح لك إنشاء نماذج تفاعلية تسمح بالردود النصية والخيارات المتعددة وغيرها، وهي قابلة للتخصيص تمامًا وسهلة الاستخدام.

7- Google Sky:

خدمة Google Sky تابعة لخدمة (جوجل إيرث) وتُمكن المستخدم من مشاهدة السماء والفضاء الخارجي عبر الإنترنت، حيث تظهر النجوم والأبراج والمجرات والكواكب وغيرها.

تدعم الخدمة طرق عرض مختلفة مثل: الأشعة تحت الحمراء، مما يوفر للمستخدم تجارب مختلفة أثناء الاستخدام، يمكن التعامل مع الخدمة من خلال النقر والسحب للتنقل بسرعة أو حقل البحث لكتابة أسماء الكواكب أو أي إحداثيات ترغب في اكتشافها.