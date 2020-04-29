كيف يمكنك العمل من المنزل مع الحرص على أمان الشركة الرقمي؟

5 طرق للعمل من المنزل مع الحفاظ على أمن الشركة

اتبعت آلاف الشركات حول العالم أسلوب العمل من المنزل للحد من تفشي فيروس كورونا، ومع قيام الكثير من الشركات بتنفيذ هذه الإجراءات بسرعة، ظهرت مشكلة لا يمكن تجاهلها وهي: الأمن الرقمي، حيث يجب على الموظفين الانتباه له أثناء عملهم من المنزل.

إليك 5 طرق للعمل من المنزل مع الحفاظ على أمن الشركة:



1- تأمين أجهزتك:

تعتبر هذه الخطوة هي الأهم ولكن يتجاهلها الكثيرون، حيث يجب تأمين أجهزتك، ومنع أي شخص أخر من استخدامها أثناء العمل من المنزل.

هناك العديد من الشركات التي لديها موظفون يتعاملون مع معلومات سرية، وإذا كنت واحدًا من هؤلاء، وكنت بحاجة إلى مغادرة المنزل لأي سبب، فقم بقفل الحاسوب أو الأجهزة المحمولة كما تفعل عند العمل في مكتبك بالشركة.

2- تأمين شبكة الإنترنت المنزلية:

الأمان بشكل عام يعني كلمات مرور قوية ووجود اتصال آمن، وبالتالي عند العمل من المنزل تذكر عدم وجود فريق الدعم التقني الذي يعمل على تأمين اتصالك الإنترنت في مؤسستك، لذلك يجب عليك الاعتماد على نفسك وتغيير عاداتك الأمنية فيما يخص الشبكة المنزلية.

احرص على استخدام كلمة مرور قوية لشبكة (الواي فاي) Wi-Fi الخاصة بك، حيث يجب أن تحتوي على أرقام وأحرف كبيرة وصغيرة ورموز، وتجنب كلمات المرور سهلة التخمين مثل: تاريخ الميلاد أو الاسم الأول وغيرها.

يجب أيضًا استخدام خدمة (VPN) التي تعمل بمثابة مسار آمن للوصول إلى ملفات ومستندات الشركة السرية والأدوات الداخلية الأخرى، من خلال تشفير اتصالك.

3- فصل الحياة الشخصية عن المهنية:

قد تجد نفسك تميل للرد على بعض رسائل البريد الإلكتروني الشخصية مستخدمًا الحاسوب نفسه الذي تستخدمه للعمل من المنزل والتعامل مع المستندات الحساسة لشركتك، وهذا من الممكن أن يُشكل خطرًا بالغًا على أمن الشركة وبياناتها في حالة الاختراق.

لذا يجب عليك الخروج من جميع الصفحات والمواقع الخاصة بشركتك في الحاسوب، قبل الدخول للتصفح الشخصي والدردشة والرد على الرسائل الشخصية وما شابه ذلك.

4- استخدام برامج مكافحة الفيروسات:

تأتي العديد من أجهزة التوجيه التي يمكنك شراؤها للمنزل بجدران حماية قوية للحماية من الفيروسات، ولكنها ليست قوية بما يكفي للاعتماد عليها بشكل كامل. ولذلك يُفضل استخدام برامج قوية لمكافحة الفيروسات والبرمجيات الضارة.

إذا كنت تستخدم حاسوب خاص بالشركة، فهناك احتمال كبير أن يكون مزودًا بالفعل ببرنامج لمكافحة الفيروسات، وبالتالي فإن تشغيل ميزة (المسح) Scan مرة أو مرتين في الأسبوع يعتبر خطوة مهمة.

كما أن أفضل طريقة للحماية من الفيروسات هي عدم النقر على أي رسائل بريد إلكتروني أو مواقع ويب لا تعرفها.

5- تعاون بشكل آمن مع زملاء العمل:

العمل من المنزل يعني أنك بحاجة إلى طرق اتصال جديدة مع زملائك في العمل، وبالتالي إذا لم توفر شركتك تطبيق أو وسيلة آمنة للاتصال، وتركت لكم حرية الاختيار يجب أن تختار تطبيقات توفر تشفير الاتصال مثل: تليجرام أو سيجنال للتراسل الفوري.

وإذا كنت تبحث عن تطبيق لعقد مؤتمرات الفيديو مع فريق العمل، فيمكنك الاطلاع على مقال 5 بدائل لتطبيق Zoom للذين يهتمون بالأمان والخصوصية.