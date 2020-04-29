كيف يمكنك تنظيف لوحة مفاتيح الحاسوب بشكل صحيح؟

تعتبر لوحة المفاتيح سواء في الحواسيب المحمولة أو المكتبية أكثر جزء معرض بصورة مستمرة لالتقاط جميع أنواع المواد الغريبة مثل: الغبار أو المواد التي لمستها أصابعك آخر مرة، وبالتالي من المهم معرفة كيفية تنظيفها بشكل صحيح.

إليك كيفية تنظيف لوحة مفاتيح حاسوبك بشكل صحيح:

ما الذي تحتاج إلى معرفته عن تنظيف لوحات المفاتيح؟

كما هو الحال مع أي مهمة تنظيف، من المهم معرفة بعض الأشياء قبل البدء، وكذلك التأكد من أن لديك المعدات المخصصة لذلك:

يجب عليك القيام بعملية تنظيف لوحة المفاتيح بشكل منتظم سواء يوميًا من خلال مسحها بصورة سريعة قبل فتح الحاسوب بقطعة قماش، أو بشكل أعمق قليلًا مرة أو مرتين في الشهر.

استخدم الهواء المضغوط لتنظيف الزوايا الضيقة للغاية، والشقوق التي يصعب الوصول إليها، مع مراعاة تقليل ضغط الهواء الذي تستخدمه منعًا لتلف أي مكون في الجهاز.

لا تستخدم منتجات التنظيف المنزلية مثل: منظفات الزجاج لأنها بلا شك تحتوي على نسبة مياه قد تتسبب في تلف مكونات الحواسيب المحمولة الداخلية، ويمكنك استخدام (كحول الأيزوبروبيل) Isopropyl alcohol في التنظيف.

استخدم الأقمشة القطنية الناعمة إذا كان لديك قطعة قماش قطنية 100% فهذا خيار مثالي.

يمكن استخدام فرشاة أسنان ناعمة لتنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها، وإزالة البقع التي تحتاج إلى تنظيف خفيف.

كيفية تنظيف لوحة مفاتيح الحاسوب الخارجية:

قم بفصل لوحة المفاتيح من الحاسوب لتجنب النقر على أي شيء عن طريق الخطأ.

استخدم قطعة قماش قطنية مبللة قليلًا لمسح المفاتيح وسطح لوحة المفاتيح بلطف، ليس من الضروري استخدام أي مواد كيميائية.

استخدم فرشاة أسنان جافة لتنظيف أي بقع جافة لا يمكن مسحها.

استخدم علبة من الهواء المضغوط لتنظيف الغبار والجزيئات المخفية الأخرى.

قم بإمالة لوحة المفاتيح رأسًا على عقب وهزها جيدًا لإخراج الجزئيات الدقيقة.

كيفية تنظيف لوحة مفاتيح الحاسوب المحمول:

في بعض الأحيان تصبح لوحات مفاتيح الحواسيب المحمولة متسخة بشدة، خاصة عند استخدامها في بيئة خارجية تحتوي على غبار أو أتربة، ومع صعوبة استبدالها بسهولة، إليك ما يجب فعله لإبقائها نظيفة:

أوقف تشغيل الحاسوب المحمول، وافصل كابل الشحن واتركه ليبرد.

استخدم قطعة قماش قطنية لمسح لوحة المفاتيح.

أمسك الحاسوب المحمول بزاوية 75 درجة وأدره للخلف قليلًا، ورش لوحة المفاتيح بالهواء المضغوط، وحركها من اليسار إلى اليمين ومن الأعلى إلى الأسفل لإزالة الجزئيات العالقة بين أزرار المفاتيح.

كيفية تطهير لوحة مفاتيح الحاسوب:

بين الحين والآخر، من المهم تطهير لوحة مفاتيح الحاسوب لإزالة الجراثيم الدقيقة العالقة، إليك كيفية القيام بذلك: