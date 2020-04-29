كيف يمكنك استخدام ميزة تحويل النص إلى كلام في أندرويد؟

كيف يمكنك استخدام ميزة تحويل النص إلى صوت في أندرويد؟

مع حاجتنا للتواصل بشكل يومي عبر الهواتف الذكية، فإن ذلك يتطلب منا النظر بشكل مستمر لشاشة هواتفنا وقراءة المحتوى الذي يصلنا، ولكن بدلًا من القراءة يمكنك استخدام ميزة تحويل النص إلى صوت من جوجل الموجودة في هواتف أندرويد لسماع المحتوى.

إليك كيف يمكنك استخدام ميزة تحويل النص إلى صوت في أندرويد؟

هناك العديد من الميزات المُضمنة في أندرويد لسماع النص المقروء، مثل ميزة (Select to Speak) التي تقدِّم لك تعليقات وملاحظات صوتية بحيث يمكنك استخدام الجهاز بدون النظر إلى الشاشة. ولتفعيل الميزة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) في الهاتف.

اضغط على خيار (إمكانية الوصول) Accessibility، ستشاهد مجموعة جديدة من العناصر التي تختلف إلى حد ما اعتمادًا على إصدار أندرويد الذي يعمل به هاتفك.

اضغط على خيار (الخدمات المثبتة) Installed services.

اضغط على خيار (Select To Speak)، ثم اضغط مرة أخرى على الميزة لتشغيلها.

سيطلب منك الهاتف تأكيد الأذونات التي يحتاجها لتشغيل هذه الميزة، انقر على (موافق) OK.

سيشرح لك نظام التشغيل أندرويد كيفية عمل الميزة ببضع كلمات في الشاشة.

انتقل إلى أي تطبيق في الهاتف لتجربته.

في التطبيق الذي اخترته، انقر على رمز الميزة في أسفل الجانب الأيمن من الشاشة.

ستُفتح أداة تسجيل صغيرة في أسفل شاشة الهاتف، اضغط على أيقونة التشغيل وسيبدأ الهاتف في قراءة كل ما يظهر على الشاشة.

إذا كنت تريد قراءة جزء من النص بصوت عالٍ فقط، فقم بتحديد هذا النص، ثم انقر على رمز الميزة.

كيفية إدارة ميزة تحويل النص إلى صوت:

يمنحك أندرويد بعض التحكم في اللغة والصوت عند استخدام ميزة (Select To Speak)، حيث تجد أنه من السهل تغيير اللغة أو اللهجة أو درجة الصوت أو سرعته.