كيفية العثور على الصور الخالية من حقوق الطبع والنشر

سواء كنت تستخدم الصور لتوضيح نقطة أو تقديم دليل أو ببساطة لتشرح موضوع ما، فإن هذه الصور بلا شك هي الأساس في إنشاء المحتوى، لسوء الحظ ليست كل الصور التي نبحث عنها مجانية للاستخدام.

تحقق العديد من خدمات التصوير الفوتوغرافي، مثل Shutterstock و Getty Images و iStock وغيرها، دخلها من حاجتك للفيديوات والصور حيث تقدم هذه الخدمات اشتراكات باهظة الثمن نوعًا ما، لكن قبل أن تحدد ميزانيتك في اشتراك الصور، يجب أن تعرف أن هناك بدائل مجانية، ولدينا بعض النصائح حول كيفية العثور على صور جميلة خالية من حقوق الطبع والنشر.

البحث عن الصور في جوجل:

إذا بحثت عن أي مصطلح وتوجهت إلى قسم الصور في جوجل ستجد على الفور آلاف الصور، لكن هناك مشكلة واحدة، قد يكون بعضها محميًا بحقوق الطبع والنشر وقد تعرض نفسك أو صاحب العمل للخطر، لكن يمكنك تصفيتها حسب حقوق الاستخدام، حيث يمكنك القيام بذلك من خلال:

انقر فوق تبويب الأدوات، حيث سيؤدي ذلك إلى توسيع القائمة المنسدلة التي تتيح لك فرز الصور حسب ترخيصها.

بناءً على ما تحتاج إليه، قد ترغب في استخدام الصورة كما هي أو إجراء تعديلات معينة عليها، فقط حدد الفئة التي تناسب الاستخدام المقصود.

البحث عن صورة في جوجل سهل وسريع الاستخدام، لكن الصور تميل إلى أن تكون عامة جدًا وليست جمالية، حتى بمعايير التصوير الفوتوغرافي، لهذا السبب نفضل مواقع التصوير الفوتوغرافي المجانية، التي يوجد فيها بعض السلبيات مقارنة بصور جوجل، مثل خيارات أقل، لكن ستجد الصورة بجودة أعلى بشكل عام ولها مظهر احترافي أكثر، لذلك إليك بعض مواقع الصور المجانية التي من الممكن أن تساعدك:

كما يمكنك الاطلاع على موضوع أبرز المواقع التي تجد فيها صورًا مجانية في 2020.

أما إذا كنت تبحث عن صور PNG بدون حقوق طبع ونشر، فيجب عليك التحقق من PNGPlay أو Icon8 أو PNGimg.

على الرغم من أن الكثير من هذه الصور مجانية للاستخدام إلا أنه يمكنك دعم منشئي هذه الصور، وذلك من خلال منحهم الفضل، مما يمنح عملهم مزيدًا من الوصول، وقد لا تكون لديك الموارد اللازمة لشراء صورهم ولكن قد يكون هناك شخص آخر مهتمًا بتعيينهم.