ألفابت تستعد لضربة أكثر صعوبة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة

أعلنت شركة (ألفابت) Alphabet – الشركة الأم لشركة جوجل – عن أرباحها للربع المالي الأول من عام 2020، من ضمنها إيرادات بقيمة 41.2 مليار دولار، وصافي دخل بقيمة 6.8 مليار دولار، وذلك مقارنةً بإيرادات بقيمة 36.3 مليار دولار وصافي دخل بقيمة 8.3 مليار دولار في الربع الأول من عام 2019.

وشكلت إعلانات جوجل ما نسبته 82 في المئة من إجمالي إيرادات ألفابت، حيث حققت 33.8 مليار دولار، وكان المحللون يتوقعون أن تحقق الشركة 40.3 مليار دولار من الإيرادات، وبالتالي، فإنها تفوقت على توقعات المحللين.

وبالنظر إلى تأثير الوباء العالمي على الإعلانات، فإن الكثير من الناس كانوا ينتظرون بيانات ألفابت المالية لمعرفة مدى الضرر الذي لحق بالصناعة ككل، لكن تبعًا إلى أن هذا الربع انتهى في شهر مارس، فإنه لا يظهر سوى لمحة عما سيحدث.

التباطؤ قادم في الربع الثاني:

في حين ارتفعت إيرادات ألفابت في الربع الأول من عام 2020 بنسبة 13 في المئة مقارنةً بالعام الماضي، فقد حذرت المديرة المالية للشركة، (روث بورات) Ruth Porat، من الأداء قائلة: “كان الأداء قويًا خلال الشهرين الأولين من الربع، لكننا شهدنا في شهر مارس تباطؤًا ملحوظًا في عائدات الإعلانات”.

وارتفعت تكاليف اكتساب حركة المرور بنسبة 8.6 في المئة لتصل إلى 7.45 مليار دولار، وهي الأموال التي تدفعها جوجل للشركاء لجعل محركها للبحث هو الخيار الافتراضي في متصفحات الجوال والويب.

وتتوقع الشركة أن يكون الربع الثاني من العام صعبًا لنشاطها الإعلاني، لكنها أشارت إلى أنه سيكون من السابق لأوانه التعليق على ذلك بالنظر إلى المتغيرات التي تحدث، وزادت شركة ألفابت عدد موظفيها بنسبة 19 في المئة ليصلوا إلى 123048 موظفًا في الربع الأول من عام 2020، وتعمل الشركة على إبطاء التوظيف.

جوجل السحابية:

يواجه قسم السحاب (Google Cloud) معركة شاقة مع شركتي (AWS) و (Microsoft Azure)، ويشمل هذا القسم الإيرادات من منصة جوجل السحابية (Google Cloud Platform) بالإضافة إلى (G Suite)، مما يجعل المقارنة مع مزودي الخدمات السحابية العامة الأخرى صعبة.

وقالت الشركة إن منصة (Google Meet) – المنافسة لمنصة (Zoom) – تنمو بسرعة، وتضيف المنصة الآن ما يقرب من 3 ملايين مستخدم جديد كل يوم، وشهدت زيادة في الاستخدام بمقدار 30 مرة منذ شهر يناير، وهناك الآن أكثر من 100 مليون مشارك يوميًا في اجتماعات (Google Meet).

وبلغت إيرادات (Google Cloud) في الربع الأول نحو 2.78 مليار دولار، بزيادة بنسبة 52 في المئة بالمقارنة مع 1.83 مليار دولار في الربع الأول من عام 2019.

يوتيوب:

حققت إعلانات يوتيوب 4.04 مليار دولار في الربع الأول من عام 2020، بزيادة بنسبة 33 في المئة بالمقارنة مع 3.03 مليار دولار في الربع الأول من عام 2019.

Google other:

بلغت إيرادات (Google other) في هذا الربع 4.4 مليار دولار، مما يشكل قفزة بنسبة 22 في المئة، ويتضمن هذا البند إيرادات الاشتراك في يوتيوب لخدمات الموسيقى والخدمات المدفوعة للتلفزيون، ومبيعات الأجهزة، مثل أجهزة (كروم بوك) Chromebook وهواتف (Pixel) ومنتجات (Nest) مثل مكبرات الصوت المنزلية الذكية.

الرهانات الأخرى:

ما تزال خسائر قطاع الرهانات الأخرى تتفوق على المكاسب، وكان أداء الرهانات الأخرى أسوأ في الربع الأول من عام 2020 مقارنةً بالربع الأول من عام 2019، وانخفضت الإيرادات بنسبة 21 في المئة لتصل إلى 135 مليون دولار في الربع الأول من عام 2020، بينما ارتفعت الخسائر بنسبة 29 في المئة لتصل إلى 1.1 مليار دولار.

ويشمل قطاع الرهانات الأخرى الشركات الأخرى تحت مظلة ألفابت، من ضمنها (Calico) و (CapitalG) و (DeepMind) و (GV) و (Google Fiber) و (Jigsaw) و (Loon) و (Makani) و (Sidewalk Labs) و (Verily) و (Waymo) و (Wing) و (X).

ويظهر قطاع الرهانات الأخرى كم تستثمر ألفابت في مشاريعها البحثية، لكن دون وجود أرقام محددة عن تكلفة المشاريع الفردية، مثل السيارات الذاتية القيادة، وبالونات الإنترنت، ومختبرات مكافحة الشيخوخة، وما إذا كان أي مشروع من هذه المشاريع رابحًا.