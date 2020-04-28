يوتيوب يعلن عن مهرجان أفلام عالمي مجاني ابتداءً من 29 مايو

في ضوء عمليات الإغلاق المحيطة بوباء كورونا، أعلن موقع يوتيوب عن مهرجان عالمي للأفلام يسمى We Are One، سيبدأ المهرجان الرقمي المجاني في 29 مايو ويستمر حتى 7 يونيو على يوتيوب.

سيقوم عشرون من أشهر مهرجانات الأفلام في العالم بضم محتواهم لمهرجان يوتيوب، وهم: مهرجان برلين السينمائي الدولي، مهرجان كان السينمائي، مهرجان صندانس السينمائي، مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، مهرجان طوكيو السينمائي الدولي، مهرجان تريبيكا السينمائي، مهرجان القدس السينمائي ومهرجان البندقية السينمائي، كما سيعرض المهرجان الرقمي من يوتيوب أفلامًا طويلة وقصيرة وأفلام وثائقية وكوميدية ​​وموسيقية بالإضافة إلى المحادثات، كما سيتم نشر جدول كامل للأحداث على صفحة المهرجان قريبًا.

وقال روبرت كينكل، مدير الأعمال في يوتيوب: “أحد أكثر الجوانب الفريدة والملهمة للعالم المقيمين في المنزل هو قدرتنا على الاجتماع وتجربة حدث واحد، ونحن واحد: مهرجان الفيلم العالمي هو ذلك فقط”.

سيستفيد من عائدات مهرجان الفيلم العالمي صندوق الاستجابة للتضامن COVID-19 التابع لمنظمة الصحة العالمية.