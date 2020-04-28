منصة GoDaddy تدعم الأعمال في الشرق الأوسط

تعمل منصة GoDaddy المتخصصة باستضافة المواقع على الإنترنت وتسجيل النطاقات، على التواصل مع الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف تقديم الدعم والمساعدة لهذه الشركات لتحقيق الانتقال بنجاح والوصول إلى عالم الإنترنت.

وقد أطلقت منصة GoDaddy تعاونًا مع الممثل التركي باريش أردوتش لإطلاق أول حملة للتسويق الرقمي على المستوى الإقليمي، حيث تسعى إلى إلهام رجال الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة في جميع أنحاء المنطقة في هذه الأوقات الاستثنائية.

وفي هذا الوقت، بدا من الواضح أن هناك أهمية بالغة لتطوير الأعمال في العالم الرقمي أكثر من أي وقت مضى، لذلك توفر منصة GoDaddy طريقة سهلة وبأسعار معقولة للشركات الصغيرة لإنشاء مواقع إلكترونية احترافية والبدء بتعزيز الأعمال التجارية على الإنترنت.

مع استمرار الحجر الصحي حول العالم، والذي يرجح أن يستمر لفترة من الوقت، فقد قامت GoDaddy بتطوير مركز موارد على الإنترنت https://ae.godaddy.com/open-we-stand/ حيث يمكن للشركات الصغيرة العثور على أدوات وعروض خاصة لمساعدتها خلال هذه الفترة، وقد استقطبت المنصة أعدادًا كبيرة من الزائرين منذ إطلاقها.

من خلال الخدمات التي تقدمها GoDaddy التي تشمل أسماء النطاقات وأدوات إنشاء المواقع الإلكترونية والاستضافة وإدارة ووردبريس وأمن المواقع الإلكترونية والتسويق عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني ومايكروسوفت أوفيس، أصبحت الشركات الأصغر حجمًا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتلك الموارد المتاحة لها والتي تمكنها من النمو والتوسع عبر الإنترنت.

كما يعد سوق الأعمال التجارية المتاحة في المملكة العربية السعودية ضخم للغاية، حيث تدل البيانات التي تقدمها We Are Social أن معدل قضاء الوقت على الإنترنت يبلغ ست ساعات و44 دقيقة للمستخدم، مع وجود 23 مليون مستخدم نشط على منصات التواصل الاجتماعي، هذا يعني أن هناك فرصة كبيرة للشركات لزيادة الوعي وبناء التفاعل خلال فترة الحجر الصحي الحالية.

باعتبار أن جميع الشركات، بصرف النظر عن مجال عملها، تمر بأوقات استثنائية، يتحتم عليها التفكير بطرق مبتكرة وإبداعية لكسب المال. وبالتالي، فإن تأسيس حضور قوي عبر الإنترنت يعد أمرًا بالغ الأهمية، وفي جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كانت هناك زيادة في الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تقوم الشركات بتعزير حضورها الرقمي في سبيل تلبية متطلبات العملاء طوال شهر رمضان.

شهدت منصة GoDaddy اتصالات من الشركات الناشئة ورجال الأعمال والشركات الصغيرة في جميع أنحاء المنطقة حيث إنها تسعى لتطوير أعمالها وتوسيعها على الإنترنت.

أدارت سيلينا بيبر، المدير الإقليمي الأول لمنصة GoDaddy في تركيا والشرق الأوسط أفريقيا جلسة تدريب رقمية بالشراكة مع Dubai Startup Hub، وذلك لدعم الشركات التي تهدف لتعزيز حضورها على الإنترنت، مع توفير جميع الأدوات اللازمة، للتغلب على العقبات الحالية، مثل كوفيد-19.

إلى جانب جلسة التدريب مع Dubai Startup Hub، أقامت GoDaddy أيضًا شراكات مثمرة محليًا مع LaunchDXB وWomen Xchange، إضافة إلى شركة إنجاز في مصر.