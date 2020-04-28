لغات البرمجة الأعلى أجرًا وكيف تتعلمها عبر الإنترنت بأقل تكلفة؟

يتبع الملايين من الأشخاص حول العالم الآن سياسة العزل المنزلي لمنع انتشار فيروس كورونا، فإذا كان لديك وقت فراغ، أو فقدت وظيفتك وتتطلع إلى اكتساب مهارات جديدة تمكنك من العمل في وظائف يمكن القيام بها عن بُعد، فإن تعلم البرمجة يمكن أن يساعدك كثيرًا في تحقيق ذلك.

وفقًا لموقع (Indeed) للوظائف فإن أكثر وظيفتين مطلوبتين في عام 2020 هما: (مهندس البرمجيات) Software Architect، و(مطور ويب متكامل) Full-Stack Developer، وكلاهما يتطلب إتقان البرمجة.

كما أجرت (HackerRank) – وهي شركة تقنية تركز على تحديات البرمجة التنافسية لكل من المبرمجين ومسؤولي التوظيف – استطلاع رأي لما يصل إلى 116000 من مطوري البرمجيات لتحديد لغات البرمجة المرتبطة بأعلى الأجور في جميع أنحاء العالم.

فيما يلي القائمة الكاملة للغات البرمجة الأعلى أجرًا عالميًا، وكيفية تعلمها عبر الإنترنت بأقل تكلفة، بالإضافة إلى مقارنتها بمتوسط راتب المطور العادي، الذي يصل إلى 54,491 دولارًا سنويًا وفقًا لاستطلاع HackerRank.

1- لغة ++C:

متوسط الراتب: 55,363 دولارًا سنويًا.

الراتب لهذه اللغة أعلى بنسبة 1.6% من متوسط الراتب العالمي.

أين تتعلمها: يمكنك الاشتراك في الحزمة التدريبية (The C++ Programming Bundle: Beginner to Expert) التي تقدم لك 47 ساعة من المحتوى التدريبي مع خصم يصل إلى 97%، أي بسعر 14.99 دولارًا فقط.

تُستخدم لغة البرمجة ++C في العديد من المشاريع بدءًا من تطوير التطبيقات وبناء مواقع الويب، وبرامج الذكاء الاصطناعي المعقدة، وحتى تطوير الألعاب، لذلك فإن احتراف هذه اللغة سيفتح أمامك مجموعة كبيرة من الخيارات الوظيفية الجديدة.

2- لغة (جافا سكريبت) JavaScript:

متوسط الراتب: 55,690 دولارًا سنويًا.

الراتب لهذه اللغة أعلى بنسبة 2.2% من متوسط الراتب العالمي.

أين تتعلمها: يمكنك الاشتراك في الحزمة التدريبية (JavaScript Masterclass Bundle) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى أكثر من 89 ساعة من المحتوى التدريبي لاحتراف البرمجة بلغة جافا سكريبت من نقطة الصفر مع خصم يصل إلى 97%، أي بسعر 39 دولارًا فقط.

3- لغة (بايثون) Python:

متوسط الراتب: 56,670 دولارًا سنويًا.

الراتب لهذه اللغة أعلى بنسبة 4% من متوسط الراتب العالمي.

أين تتعلمها: يمكنك الاشتراك في الحزمة التدريبية الكاملة (The Complete 2020 Python Programming Certification Bundle) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى 63 ساعة تدريبية تغطي كيفية استخدام اللغة في تحليل البيانات، ومعالجة الصور، والتعلم العميق، والذكاء الاصطناعي، وبناء تطبيقات حقيقية مع خصم يصل إلى 97%، مقابل 49.99 دولارًا فقط.

4- لغة TypeScript:

متوسط الراتب: 57,433 دولارًا سنويًا.

الراتب لهذه اللغة أعلى بنسبة 4.5% من متوسط الراتب العالمي.

أين تتعلمها: إذا كنت على دراية بلغة (جافا سكريبت) فهذا سيساعدك كثيرًا في تعلم هذه اللغة، حيث تُعتبر(TypeScript) امتدادًا للغة JavaScript، وتقدم منصة (FreeCodeCamp) دورة تدريبية مجانية للمبتدئين، كما تقدم منصة (KoderHQ) برنامجًا تعليميًا تفاعليًا مجانًا.

5- لغة Kotlin:

متوسط الراتب: 58,196 دولارًا سنويًا.

الراتب لهذه اللغة أعلى بنسبة 6.8% من متوسط الراتب العالمي.

أين تتعلمها: تقدم منصة (FreeCodeCamp) شرحًا للمبتدئين عبر يوتيوب، كما يقدم موقع (KotlinLang.org) برنامجًا تعليميًا تفاعليًا للأشخاص الذين لديهم خبرة في مجال البرمجة.

6- لغة (سي شارب) #C:

متوسط الراتب: 58,469 دولارًا سنويًا.

الراتب لهذه اللغة أعلى بنسبة 7.3% من متوسط الراتب العالمي.

أين تتعلمها: يمكنك الاشتراك في الحزمة التدريبية الكاملة (The Complete C# Programming Bundle: Lifetime Access) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى 7 دورات تساعدك في تطوير تطبيقات وألعاب بلغة (سي شارب) مع خصم يصل إلى 97%، أي بسعر 29 دولارًا فقط.

7- لغة Prolog:

متوسط الراتب: 60,648 دولارًا سنويًا.

الراتب لهذه اللغة أعلى بنسبة 11.3% من متوسط الراتب العالمي.

أين تتعلمها: هناك عدد قليل من المواقع التي تقدم دورات تدريبية مجانية حول كيفية تعلم لغة Prolog، منها: موقع (SWI-Prolog)، وموقع (metalevel.at).

8- لغة (آر) R:

متوسط الراتب: 61,629 دولارًا سنويًا.

الراتب لهذه اللغة أعلى بنسبة 13.1% من متوسط الراتب العالمي.

أين تتعلمها: تقدم منصة (!Edureka) شروحات مجانية للمبتدئين، كما تقدم منصة (Codecademy) دورة تدريبية مجانية للمبتدئين أيضًا.

9- لغة (باسكال) Pascal:

متوسط الراتب: 62,773 دولارًا سنويًا.

الراتب لهذه اللغة أعلى بنسبة 15.2% من متوسط الراتب العالمي.

أين تتعلمها: هناك بعض المواقع التي تقدم مجموعة من البرامج التعليمية المجانية في برمجة باسكال، كما يقدم موقع (Udemy) دورة تدريبية يصل سعرها إلى 19 دولارًا فقط بعد الخصم.

10- لغة Swift:

متوسط الراتب: 65,171 دولارًا سنويًا.

الراتب لهذه اللغة أعلى بنسبة 19.6% من متوسط الراتب العالمي.

أين تتعلمها: تقدم منصة (FreeCodeCamp) سلسلة شروحات للمبتدئين عبر يوتيوب، كما يقدم موقع (Hacking with Swift) دورة تدريبية مجانية.

11- لغة Objective-C:

متوسط الراتب: 66,697 دولارًا سنويًا.

الراتب لهذه اللغة أعلى بنسبة 22.4% من متوسط الراتب العالمي.

أين تتعلمها: تقدم منصة (Udacity) دورة مجانية، كما يقدم موقع (Tutorials Point) دليل مفيد للمبتدئين والمستوى المتوسط.

12- لغة Ruby:

متوسط الراتب: 72,146 دولارًا سنويًا.

الراتب لهذه اللغة أعلى بنسبة 32.3% من متوسط الراتب العالمي.

أين تتعلمها: تقدم منصة (Codecademy) دورة مجانية للمبتدئين، كما تقدم منصة (FreeCodeCamp) دورة مجانية.

13- لغة (جو) Go:

متوسط الراتب: 72,691 دولارًا سنويًا.

الراتب لهذه اللغة أعلى بنسبة 33.4% من متوسط الراتب العالمي.

أين تتعلمها: يعتبر هذا الكتاب الإلكتروني مفيدًا للأشخاص الذين لديهم خبرة في البرمجة، كما يمكنك الاشتراك في الحزمة التدريبية (The Complete Google Go Developer Master Class Bundle) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى أكثر من 50 ساعة تدريبية مع خصم 97% أي بسعر 29 دولارًا فقط.

14- لغة (سكالا) Scala:

متوسط الراتب: 77,159 دولارًا سنويًا.

الراتب لهذه اللغة أعلى بنسبة 41.6% من متوسط الراتب العالمي.

أين تتعلمها: تقدم منصة (CognitiveClass.ai) برنامجًا تعليميًا للمبتدئين، كما يمكنك أيضًا الاطلاع على هذه الدورة التفاعلية.

15- لغة Perl: