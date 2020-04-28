كيف يمكنك تشغيل رقمين في واتساب في الهاتف نفسه؟

الهواتف (الثنائية الشريحة) Dual SIM موجودة منذ عدة سنوات، وهي مريحة وعملية عند التنقل، فبدلاً من حمل هاتفين يمكنك استخدام كل من شريحة العمل والشريحة الشخصية في هاتف واحد.

وبالرغم من ذلك فقد يكون هذا أمرًا محبطًا إذا كنت تخطط لاستخدام تطبيق (واتساب) WhatsApp لكلتا الشريحتين في الهاتف نفسه لأن هذا غير ممكن عمليًا.

ولكن لحسن الحظ، هناك عدة طرق لحل هذه المشكلة، مما يسمح لك باستخدام العديد من حسابات واتساب في وقت واحد في هاتفك.

كيف يمكنك استخدام حسابين واتساب في وقت واحد في أندرويد؟

الطريقة الأولى: استنساخ التطبيق الأصلي:

قامت العديد من الشركات المُصنعة للهواتف الذكية بتنفيذ حل يسمح للمستخدمين باستخدام حسابين في الوقت نفسه في تطبيق واتساب، ويعتمد هذا التوافق على نوع الهاتف وطرازه وإصدار نظام التشغيل، حيث يمكنك إرسال الرسائل باستخدام رقمين مختلفين في تطبيق واتساب واحد في هاتفك.

ستحدد معظم الهواتف الحساب الثانوي بعلامة مميزة، وقبل استخدام هذه الطريقة في هاتفك المدعوم تأكد من أن تطبيق واتساب يعمل بالفعل على هاتفك.

هواتف سامسونج:

إذا كان لديك هاتف سامسونج يدعم واجهة المستخدم (One UI)، فمن المحتمل أنك لاحظت رسالة في هاتفك عند تثبيت تطبيق واتساب تسألك هل تريد استخدام حساب واتساب ثانوي، إذا رفضت المطالبة فلا داعي للقلق، لأنه من السهل إعداد نسخة ثانية من التطبيق.

انتقل إلى (الإعدادات) في الهاتف.

اضغط على خيار (الميزات المتقدمة) Advanced features.

اضغط على خيار (Dual Messenger).

حدد التطبيق الذي تريد استنساخه، ستظهر لك رسالة تسألك عن رغبتك في تثبيت نسخة ثانية من التطبيق، اضغط على خيار (تثبيت) Install.

ستظهر لك النسخة الجديدة من التطبيق في شاشة الهاتف الرئيسية بعلامة صغيرة مما يتيح لك التمييز بينهما بسهولة.

هاتف ون بلس:

بفضل واجهة المستخدم (Oxygen OS) تدعم معظم أجهزة (ون بلس) OnePlus هذه الميزة أيضًا، ولتفعيلها يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات.

اضغط على خيار (التطبيقات الموازية) Parallel Apps.

اختر (التطبيقات) Apps.

انقر على مفتاح التبديل لإنشاء نسخة موازية من واتساب.

توجه إلى درج التطبيق لفتح التطبيق المستنسخ حديثًا والمحدد بعلامة برتقالية لبدء عملية تسجيل الحساب.

هواتف هواوي وهونور:

انتقل إلى (الإعدادات) في هاتفك.

اضغط على خيار (App Twin).

اضغط على خيار (التطبيقات) Apps.

اضغط على مفتاح التبديل بجوار تطبيق واتساب.

سيظهر التطبيق المستنسخ الآن في الشاشة الرئيسية للهاتف مع علامة زرقاء بجوار رمزه، مما يتيح لك معرفة الحساب الذي تستخدمه.

الطريقة الثانية: استخدام تطبيق واتساب للأعمال WhatsApp Business:

تعتبر هذه الطريقة هي الأسهل، حيث تعمل تقريبًا في أي هاتف سواء يعمل بنظام أندرويد أو أي أوإس، ولكن سيُبلغ الطرف الآخر أنه يرسل رسالة نصية إلى حساب عمل منذ البداية.

عملية تثبيت التطبيق بسيطة، ومشابهة جدًا للتطبيق العادي، مع وجود خيار الاتصال بالأشخاص، لذلك فهو لا يفتقر إلى أي ميزات، كما يحتوي التطبيق على رمز مختلف قليلاً، مما يتيح لك معرفة الحساب الجاري استخدامه.