سامسونج تعمل على معالج Exynos 992 لهواتف Galaxy Note20

أفاد تقرير من كوريا الجنوبية بأن شركة سامسونج تعمل على تحسين مجموعة رقائق Exynos 990 الحالية حتى تتمكن من تقديم أداء مماثل لمعالج (سنابدراجون 865) الأحدث من كوالكوم، ويمكن استخدامها في هواتف (جالاكسي نوت20) Galaxy Note20 المرتقبة.

ووفقًا للتقرير، فإن سامسونج ستكشف – إن سارت الأمور كما هو مقرر – عن هواتف (جالاكسي نوت20) خلال شهر آب/ أغسطس القادم مع معالج Exynos 992، ومن المتحمل أن تكون النسخة المحسنة من معالج Exynos 990 مستندة إلى عملية التصنيع 6 نانومتر الجديدة من سامسونج.

يُشار إلى هواتف (جالاكسي إس20) التي بِيعت خارج كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، والصين، والتي احتوت على معالج Exynos 990، قُوبِلت برد فعل عنيف من المستخدمين عندما تبين أن المعالج زاد من استهلاك الطاقة، وأدى إلى ارتفاع درجة الحرارة حين زيادة الحمل عليها، مقارنة بالإصدارات التي تحتوي معالج سنابدراجون 865.

ووفقًا للتقرير، ستحتوي معالجات Exynos 992 أيضًا على بينة محسنة، قادرة على تقديم أداء أفضل مقارنةً بمعالج (سنابدراجون 865)، واستهلاك طاقة أقل بكثير.

ويُعتقد أن هناك سببًا آخر لتطوير Exynos 992، وهو إمكانية أن تطلق كوالكوم نسخة محسنة من معالج (سنابدراجون 865) باسم (سنابدراجون 865 بلس)، فتكون سامسونج حينئذ مضطرة إلى تحسين معالجها لكيلا يكون هناك فجوة أكبر بين إصدارات Exynos وسنابدراجون من هواتفها.