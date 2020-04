تويتر توقف خدمة رسائلها القصيرة في معظم البلدان

أوقفت تويتر إمكانية تلقي الرسائل النصية القصيرة (SMS) التي تتضمن التغريدات الجديدة دون تقديم أي تحذير مسبق، وجرى تعطيل الميزة في جميع البلدان التي تعتمد على الميزة باستثناء بعض البلدان، مما يعني أنه لم يعد بإمكانك استخدام منصة تويتر كما تم تصميمها في الأصل لاستخدامها عبر الرسائل النصية.

وبالرغم من أن هذا الأمر لن يشكل مشكلة كبيرة لمستخدمي تويتر الذين يصلون إلى الخدمة عبر التطبيق أو موقع الويب، لكن هناك العديد من الشكاوى من بعض الأشخاص الذين لا يزالون يستخدمون الرسائل النصية القصيرة لقراءة التغريدات، وخاصةً في المناطق النامية، حيث لا يتوفر الوصول إلى البيانات والشبكات بسهولة.

وقالت شركة (DansDeals) إنها تعتمد على الميزة لإرسال التنبيهات لآلاف القراء بشأن الصفقات الجديدة منذ أكثر من 11 عامًا، وشهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية العديد من الحسابات الكبيرة على تويتر انخفاضًا في عدد المتابعين، وذلك بسبب إزالة ملايين الحسابات المرتبطة بخدمة الرسائل القصيرة.

ويمثل التغيير إلى حد كبير نهاية عصر بالنسبة لتويتر، إذ عندما جرى إطلاق الخدمة في الأساس كانت مبنية حول الرسائل النصية القصيرة، وصمم الحد الأصلي المكون من 140 محرفًا وفقًا لأحجام الرسائل النصية القصيرة، وكان عليك إرسال واستقبال التغريدات الجديدة بالكامل عبر الرسائل النصية القصيرة.

وكانت هذه الطريقة الأساسية لاستخدام تويتر لفترة طويلة، لكنها تراجعت بعد أن اشترى المزيد من الأشخاص الهواتف الذكية وأصبح بإمكانهم استخدام تطبيق الهاتف المحمول.

وعطلت المنصة القدرة على كتابة التغريدات عبر الرسائل النصية القصيرة في شهر سبتمبر الماضي بسبب مشاكل أمنية، حيث تمكن القراصنة من الوصول إلى رقم هاتف الرئيس التنفيذي للشركة، (جاك دورسي) Jack Dorsey، وتمكنوا من استخدام ميزة الرسائل النصية القصيرة للتغريد من حسابه الرسمي.

وعطلت تويتر على الفور إمكانية إرسال التغريدات عبر الرسائل النصية القصيرة للجميع باستثناء عدد قليل ومحدود من الأسواق، ويقال إن هذا التحديث الجديد يهدف إلى مساعدة الأشخاص في الحفاظ على حساباتهم آمنة، وذلك وفقًا لمتحدث باسم تويتر.

ويعد من غير الواضح ماهية المخاطر عند تلقي التغريدات، بدلاً من إرسالها، لكن تويتر كانت مهتمة بإنهاء هذه الميزة، وذلك لأنها لن تتمكن من عرض الإعلانات للأشخاص الذين يتقلون التغريدات عبر الرسائل النصية القصيرة.

وقال المتحدث باسم تويتر: “أوقفنا ما تبقى من تويتر عبر ميزة الرسائل النصية القصيرة، باستثناء عدد قليل من البلدان التي تعتمد عليها لاستخدام تويتر، وستستمر الخدمة في إرسال الرسائل النصية القصيرة المهمة لتأمين الحسابات، مثل رموز المصادقة”.

وأضاف “حذفنا الحسابات المسجلة عبر الرسائل النصية القصيرة لأننا لم نعد ندعم هذه التقنية ولأن هذه الحسابات معرضة بشكل كبير لخطر الاختراق، ونتيجة لذلك، فقد تشهد بعض الحسابات انخفاضًا في عدد المتابعين، ونريد أن يثق الناس بأن حسابات متابعيهم مفيدة ودقيقة وتعكس الحسابات النشطة على تويتر”.

We want to continue to help keep your account safe. We’ve seen vulnerabilities with SMS, so we’ve turned off our Twitter via SMS service, except for a few countries.

Everyone will still have access to important SMS messages needed to log in to and manage their accounts.

— Twitter Support (@TwitterSupport) April 27, 2020