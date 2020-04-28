أودي السعودية تطلق أول منصة للبيع عبر الإنترنت في المملكة

تجاوباً مع إستراتيجية التركيز على العميل العالمية خلال هذه الفترة العصيبة، أطلقت شركة أودي السعودية أول منصة إلكترونية للبيع في الشرق الأوسط، وأثبت استطلاع للرأي أجرته شركة يوجوف لأبحاث السوق حول ما يتوقعه العملاء في المملكة العربية السعودية من تجربة الشراء عبر الإنترنت أن أودي السعودية تسير على الطريق الصحيح نحو تلبية هذه التوقعات الرقمية.

قال نيل لاينز، المدير العام في أودي السعودية: “خلال الفترة الصعبة التي واجهها قطاع السيارات، كان علينا بحث متطلبات عملائنا مجدداً والتفكير بأسلوب مبدع لضمان تلبية توقعاتهم”. وأضاف قائلاً: “حين لا يستطيع عملاؤنا القدوم إلى صالات العرض، لذلك علينا نقل صالات العرض إلى منازلهم. ولأننا علامة تجارية أساسها الابتكار، فإننا في أودي نؤمن دائماً بالحلول الرقمية، وتعد منصتنا الإلكترونية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي يتم إطلاقها للعملاء في المملكة العربية السعودية”.

أظهرت دراسة أجرتها شركة يوجوف لأبحاث السوق بتكليف رسمي من أودي السعودية أن 43٪ من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة في المملكة يرحبون بشراء السيارات عبر الإنترنت. ويرى 52٪ من العملاء أنه من المرجح أن يشتروا سياراتهم عبر الإنترنت عندما يتمكنوا من إجراء عملية البيع بالكامل رقمياً ودون الحاجة إلى زيارة صالة العرض.

ستُستخدم نتائج هذا الاستطلاع في تصميم منصة إلكترونية مخصصة لأودي بما يتناسب مع متطلبات عملائها في المملكة العربية السعودية، وقد تم تجهيز جميع خصائص المنصة مثل عرض مجموعة كبيرة من الصور لجميع سيارات أودي المتوفرة، إلى جانب تفاصيل عن كل طراز وميزة حجز السيارة وإتمام عملية الشراء مباشرة عبر الإنترنت. كما يتوفر أيضاً نموذج للاستفسار، بحيث يمكن لمدراء المبيعات الاتصال بالعملاء المهتمين من أجل تقديم مزيد من المعلومات، ومن المقرر أيضاً إضافة خاصية المحادثة الصوتية المباشرة قريباً.

كما تمت إضافة ميزة البحث حيث يمكن للعميل تحديد خيارات البحث من أجل عرض مواصفات محددة للسيارة مثل اللون الخارجي ولون المقصورة وحجم المحرك، إضافة إلى إمكانية تحديد ميزانية محددة.

يُذكر أن استطلاع يوجوف أظهر أيضاً أن 28٪ من العملاء مستعدون لشراء السيارة عبر الإنترنت دون اختبار قيادتها فعلياً، لكن غالبية الأشخاص ما زالوا يفضلون تجربة قيادة السيارة قبل اتخاذ قرار الشراء النهائي، لذلك حرصت أودي السعودية على إضافة ميزة توصيل السيارات الجديدة إلى منازل العملاء لتجربة قيادتها كي تضمن لهم أعلى مستوى من راحة البال، مع الالتزام بقواعد التباعد إلى جانب تطبيق إجراءات التعقيم والتطهير على جميع السيارات دون استثناء.

أما بالنسبة لخدمات ما بعد البيع، فقد أظهر الاستطلاع أن 48٪ من المشاركين فيه يفضلون شراء قطع الغيار والإكسسوارات لسياراتهم عبر الإنترنت، وستتم إضافة هذه الخدمة إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بشركة أودي السعودية.

وتمثلت أهم ثلاثة عوامل تؤثر على قرارات الشراء عبر الإنترنت في سياسة إرجاع السيارة 46٪، وعملية استلام وتسليم السيارة الجديدة لإجراء الصيانة 46٪ وخيارات الدفع المرنة 43٪.

وأظهر الاستطلاع كذلك أن العامل الأكثر أهمية في منصة التجارة الإلكترونية بالنسبة إلى 73٪ من المشاركين في الاستطلاع هو توفير خاصية المقارنة للسيارات المعروضة على المنصة، ويأتي في المرتبة الثانية مباشرة ضرورة وجود علاقة جيدة مع وكالة السيارات 71٪.