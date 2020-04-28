آبل تطلق تحديثًا جديدًا لتطبيق الدعم الخاص بها

آبل تطلق تحديثًا جديدًا لتطبيق الدعم الخاص بها

أطلقت شركة آبل تحديثًا جديدًا لتطبيق الدعم التابع لها Apple Support ليجلب معه العديد من المزايا الجديدة، مثل: دعم الوضع المظلم.

ويأتي الإصدار الجديد الذي يحمل الرقم 4.0 من تطبيق Apple Support – إلى جانب الوضع المظلم – بواجهة مستخدم مُحسنَّة، ويوفر دعمًا لخدمات آبل، واشتراكاتها.

وتسعى آبل من خلال التحديث الجديد إلى تسهيل التنقل بين أجزاء التطبيق، إضافةً إلى تسهيل الوصول إلى حلول ذكية للمزيد من المواضيع باستخدام عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها متدرجة خطوة بخطوة، وذلك حسب ما ذكرت الشركة في صفحة التطبيق على متجرها.

وذكرت آبل في الصفحة أيضًا أن التطبيق يأتي بتجارب دردشة واتصال جديدة ومحسنة.

وكانت آبل قد قدمت تطبيق الدعم في الولايات المتحدة في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2016 بوصفه مركز دعم مخصصًا لمنتجات آبل، ومكانًا حيث يمكن للمستخدمين مناقشة وجدولة الإصلاحات لمنتجات المستخدمين مع آبل.

هذا، ويمكن تنزيل التطبيق مجانًا من متجر آب ستور.