يُعتبر (جيميل) Gmail خدمة البريد الإلكتروني المجانية الأكثر شيوعًا التي يستخدمها ملايين الأشخاص حول العالم لإرسال مليارات الرسائل واستلامها يوميًا، وتتضمن العديد من هذه الرسائل معلومات شخصية أو سرية مثل: الرسائل الشخصية، والبيانات المصرفية، وحتى طلبات إعادة تعيين كلمة المرور.

وإذا قام شخص ما بالوصول إلى حسابك في جيميل، فسيتمكن من الوصول إلى معظم معلوماتك، في حين لن يستغرق تأمينه سوى دقائق قليلة.

إليك 6 خطوات لتأمين حسابك في جيميل بسهولة:

1- انتقل إلى إعدادات حساب جوجل الخاص بك:



انتقل إلى (جيميل)، ثم اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى، حيث ستظهر لك قائمة حساب جوجل، حدد خيار (إدارة حساب جوجل الخاص بك) Manage your Google Account.

ملاحظة: عندما تسجل في جيميل أول مرة، تُنشيء لك جوجل حسابًا يتيح لك للوصول إلى جميع خدماتها، يُعرف باسم (حساب جوجل).

لكل خدمة إعدادات وخيارات خاصة بها، ولكن المعلومات المهمة مثل: كلمة المرور، والمصادقة الثنائية، والتفاصيل الشخصية الأخرى تُدار من خلال حساب في جوجل داخل قسم (الأمان) Security الموجود في القائمة اليمنى في الشاشة.

2- حل مشكلات الأمان:

كجزء من جهودها للمساعدة في تأمين حسابك، تقدم لك جوجل توصيات الأمان، وبالتالي إذا كانت هناك مشكلات معلقة، فستُدرج في أعلى صفحة أمان حسابك، وحتى في حالة عدم وجود توصيات يمكنك النقر على قسم (مشاكل الأمان) لإلقاء نظرة عامة على حالة أمان حساب جوجل الخاص بك.

حيث يستخدم الموقع دلالات لونية مشابهة لإشارات المرور لتنبيهك إلى المناطق التي تحتاج إلى اهتمام، فإذا كانت جميع الأقسام الستة لونها أخضر، يمكنك الانتقال إلى مناطق أخرى، عدا ذلك اتبع الإرشادات الواردة في كل قسم لتحسين أمان حسابك.

3- تحديث كلمة المرور وتفعيل ميزة المصادقة الثنائية:

في صفحة أمان حساب جوجل، يمكن إلقاء نظرة عامة على قسم (تسجيل الدخول إلى جوجل)، حيث يمكنك هنا معرفة آخر مرة قمت فيها بتغيير كلمة المرور الخاصة بك، وهل قمت بتفعيل ميزة المصادقة الثنائية 2FA.

وتُعتبر ميزة المصادقة الثنائية مهمة لأنها تضيف طبقة أمان إلى عملية تسجيل الدخول، وبعد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، سيُطلب منك إدخال رمز مؤقت أُرسل إليك عبر رسالة نصية قصيرة SMS في هاتفك، حيث يُستخدم هذا الرمز للتأكد من أنك الذي تقوم بتسجيل الدخول فعلًا.

4- تقييم نشاط الأمان الأخير:

بعد الانتهاء من فحص أمان جوجل، والتأكد من أنك تستخدم كلمة مرور آمنة، وتفعيل ميزة المصادقة الثنائية، يمكنك مراجعة أحداث الأمان السابقة على حسابك، في صفحة إعدادات الأمان الرئيسية، قم بالتمرير حتى تصل إلى قسم (نشاط الأمان الأخير) Recent security activity.

في هذا القسم يمكنك معرفة أي عمليات تسجيل دخول أو أحداث وصول لحسابك خلال مدة 28 يومًا مضت، من خلال عرض الجهاز المستخدم في الدخول وتاريخ الدخول، وبالضغط على أي جهاز ستجد المزيد من التفاصيل مثل: عنوان IP والموقع الجغرافي التقديري والمتصفح.

هذا القسم مخصص لعرض أنشطة الأمان فقط، لذلك لا يمكنك تعديل أي إعدادات أو تغييرها هنا، ولكنه سيساعدك على اكتشاف أي نشاط مريب في حسابك من خلال مراجعة عمليات الدخول والتأكد منها.

5- مراجعة أجهزتك:

في قسم (أجهزتك) Your devices، حدد خيار (إدارة الأجهزة) Manage devices الذي يؤدي إلى فتح قائمة بكل جهاز سجل الدخول إلى حساب جيميل الخاص بك، وهنا يمكنك اختيار تسجيل الخروج من الأجهزة القديمة أو غير المستخدمة.

6- إدارة تطبيقات الجهات الخارجية:

بعد تسجيل الخروج من الأجهزة، يجب عليك مراجعة تطبيقات الجهات الخارجية التي لديها إذن الوصول إلى حسابك في صفحة (إعدادات الأمان) حيث تعرض هذه القائمة تفاصيل كل تطبيق منحته حق الوصول إلى حساب جوجل الخاص بك.