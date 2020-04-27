جوجل تبدأ في إطلاق سماعات Google Buds بسعر منافس

أعلنت شركة جوجل اليوم الاثنين عن بدء طرح سماعات الأذن اللاسلكية (بكسل بدز) Pixel Buds في الأسواق، وذلك بعد نحو 6 أشهر من الإعلان عنها.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد أعلنت عن السماعات خلال حدث العتاد الذي أقامته في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وقالت في تدوينة: إن السماعات تتميز “بصوت عالي الجودة، وتصميم صغير الحجم يتناسب مع أذنك بشكل آمن ومريح، وميزات الذكاء الاصطناعي المفيدة”.

واعتبارًا من اليوم، أصبحت سماعات (بكسل بدز) متاحة للبيع في الولايات المتحدة باللون الأبيض، وبسعر 179 دولارًا أمريكيًا.

وقالت جوجل في منشور: “على غرار هواتف بكسل وأجهزة جوجل الأخرى، فإن (بكسل بدز) ستصبح أفضل بمرور الوقت مع الميزات الجديدة، مثل: تحديث خاصية (جد جهازي) Find My Device التي ستعرض آخر موقع معروف للسماعات.

ويمكن الحصول على السماعات من خلال متجر جوجل Google Store، وبعض شركات الاتصالات، ومتاجر التجزئة في الولايات المتحدة.

وقالت جوجل: إنها تعتزم طرح السماعة بالمزيد من الألوان، مثل: الأسود، والأخضر، والبرتقالي، خلال الأشهر المقبلة، كما تعتزم إطلاقها في المزيد من الدول خلال الأشهر المقبلة أيضًا.