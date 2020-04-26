4 إضافات لمتصفح جوجل كروم لحماية خصوصيتك

عندما يتعلق الأمر بحماية خصوصيتك؛ فإن متصفح (جوجل كروم) Google Chrome لا يقدم المستوى نفسه الذي يقدمه أبرز منافسيه مثل: فايرفوكس، وسفاري، و Brave، حيث عززت هذه المتصفحات أدواتها على مدار السنوات القليلة الماضية لحماية معلومات التصفح الشخصية الخاصة بك.

وعلى الرغم من أن متصفح كروم لا يمنحك الكثير من الأدوات لحماية معلوماتك الخاصة مثلما تفعل المتصفحات الأخرى التي تهتم بالخصوصية، فإن جوجل قالت في وقت سابق من هذا العام إنها تعمل على تطوير ميزات جديدة ستمنحك المزيد من التحكم في خصوصية بياناتك.

ومع ذلك؛ ليس عليك الانتظار حتى تقوم جوجل بتضمين عناصر تحكم جديدة لحماية الخصوصية، ولكن يمكنك الاعتماد على إحدى إضافات كروم التي تركز على الخصوصية حيث يمكنك حظر أكواد التتبع التي تسعى إلى جمع معلومات حول عادات التصفح واهتماماتك، مما يجعل من الصعب إنشاء (بصمة رقمية) fingerprint خاصة بك تحدد هويتك بسهولة.

يمكن أن تساعد إضافات كروم أيضًا في إدارة (ملفات تعريف الارتباط) Cookies، وهي عبارة عن ملفات تُنشئها مواقع الويب التي تزورها، لتسهيل تجربة تصفحك من خلال حفظ إعدادات الموقع، مثل: العنوان، وبيانات تسجيل الدخول، وغير ذلك الكثير.

فيما يلي 4 إضافات لمتصفح جوجل كروم تتيح لك حماية خصوصيتك:

1- إضافة Cookie AutoDelete:

تساعدك إضافة (Cookie AutoDelete) على التحكم في ملفات تعريف الارتباط، حيث تتيح حذف ملفات تعريف الارتباط غير المرغوب فيها تلقائيًا من علامات التبويب المغلقة مع الاحتفاظ بالملفات التي تريدها من خلال إضافتها إلى القائمة البيضاء.

بعد التثبيت؛ لن تحذف الإضافة ملفات تعريف الارتباط تلقائيًا بل يتطلب الأمر منك تفعيل ميزة (الحذف التلقائي) Auto-clean، مما يمنحك الفرصة لإضافة المواقع التي تريد الاحتفاظ بها في القائمة البيضاء لمنع حذف ملفات تعريف الارتباط الخاصة بها.

2- إضافة uBlock:

تتيح لك إضافة (uBlock) حظر الإعلانات على جميع مواقع الويب، من ضمنها فيسبوك، ويوتيوب، كما تقدم لك الحماية من النصوص البرمجية الخبيثة التي تستخدمها المواقع لاستغلال وحدة المعالجة المركزية في حاسوبك في تعدين العملات الرقمية.

تتميز إضافة (uBlock) بأنها سهلة الإعداد، وقابلة للتخصيص حيث يمكنك استخدم الفلاتر الخاصة بك والقوائم البيضاء لدعم المواقع التي تعرف أنها آمنة.

3- إضافة Privacy Badger:

تتيح لك إضافة (Privacy Badger) حذف أكواد التتبع التي تسعى إلى جمع معلومات حول عادات التصفح واهتماماتك، مما يمنع المواقع من مراقبتك ومعرفة ما تقوم به على الويب.

ترسل إضافة (Privacy Badger) إشارة للمواقع بعدم تتبع بيانات التصفح الخاصة بك، وإذا تجاهلت المواقع هذا الأمر، فستقوم الإضافة بحظرها تلقائيًا، وتبدأ في القيام بذلك بمجرد رؤية كود التتبع نفسه في 3 مواقع ويب مختلفة تستخدمها.

إلى جانب حظر أكواد التتبع تلقائيًا، تمنع الإضافة أيضًا تتبع النقرات على الروابط الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر مما يوفر لك المزيد من الخصوصية.

4- إضافة HTTPS Everywhere:

تقوم إضافة (HTTPS Everywhere) بتوجيهك تلقائيًا إلى إصدار HTTPS من موقع ويب إذا كان الإصدار المشفر متاحًا، مما يعمل على تشفير اتصالك بمواقع الويب، ويجعل تصفحك أكثر أمانًا.