ماذا تفعل إذا سجلت مقطع فيديو على هاتف أندرويد وأردت مشاهدته على جهاز (كروم بوك) Chromebook؟ يمكنك استخدام إحدى الطرق الثلاث التالية لنقل الملفات بين الجهازين بسرعة بغض النظر عن حجم الملف، كما أنها لا تتطلب تفعيل وضع المطور، والذي يمكن أن يبطل الضمان الخاص بجهازك.

إليك 3 طرق لنقل الملفات الكبيرة بين هاتف أندرويد وجهاز كروم بوك:



1-تطبيق SnapDrop:

خدمة نقل ملفات تستخدم بروتكول P2P مفتوح المصدر، وهي عبارة عن تطبيق ويب من نوع (PWA) مما يعني أن الخدمة متاحة عبر موقع ويب، حيث يمكن حفظ الموقع على جهاز Chromebook أو الهاتف، وعندما يُحفظ فإن طريقة تشغيله تتطابق تقريبًا مع التطبيق.

بصفته تطبيق ويب فهو يعمل بشكل سلس على (نظام التشغيل كروم أوإس). يبحث التطبيق في الشبكة عن أي شخص لديه جهاز مفتوح في الموقع، وعندما يظهر لك الجهاز حدد الجهاز لإرسال ملف أو اضغط مع الاستمرار لإرسال رسالة مباشرة، كما يدعم ميزة تشفير الملفات أثناء النقل.

2- استخدام تطبيقات التخزين السحابي:

تُعتبر هذه الطريقة من إحدى الطرق السهلة لنقل الملفات الكبيرة الحجم، فكل ما ستفعله لنقل الملفات هو رفعها أولاً إلى إحدى خدمات التخزين السحابي، ثم تنزيلها أو الوصول إليها من خلال الجهاز الآخر.

لحسن الحظ، يتوفر العديد من خدمات التخزين السحابي المجانية مثل: DropBox أو Google Drive أو Microsoft OneDrive ، وكلها لها تطبيقات لنظام التشغيل أندرويد.

ولكن يُعتبر (جوجل درايف) Google Drive هو الخيار الأنسب، نظرًا لأنه يأتي مدمجًا في نظامي التشغيل أندرويد وكروم أوإس، ويتيح لك الوصول إلى سعة تخزين تبلغ 15 جيجابايت مجانًا.

قد لا تكون مساحة 15 جيجابايت كافية خاصة عند محاولة إرسال أفلام، ومقاطع فيديو وصور وملفات أخرى، وهنا يمكنك شراء المزيد من سعة التخزين في جوجل درايف، أو الترقية إلى (Google One) للحصول على المزيد من المزايا.

3- محركات أقراص USB:

الخيار الأخير هو استخدام محرك أقراص ثابت USB ونقل الملفات يدويًا، في بعض الأحيان يكون هذا الخيار هو الأفضل، لأنه غالبًا يكون أسرع من النقل اللاسلكي.

ووفقًا لمعيار USB المستخدم في هاتفك وجهاز كروم بوك وكابل البيانات، يمكنك النقل بسرعة تصل إلى 10 جيجابايت في الثانية، كما يمكن لنظام التشغيل كروم قراءة معظم محركات الأقراص الصلبة الخارجية وإدارتها دون أي مشاكل.