نصائح بيل جيتس للطلاب أثناء البقاء في المنزل

ظهر بيل جيتس ضيفًا خلال درس في Code Break، أكبر فصل تفاعلي مباشر في العالم، لمنح الطلاب بعض النصائح حول كيفية الحفاظ على التركيز والتحفيز للتعلم في المنزل خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

في نقاش مع مؤسس الصف، هادي بارتوفي وابنته صوفيا، تحدث بيل جيتس عن كيفية استخدام برمجة الحاسب لتصور البيانات حول فيروس كورونا، وكيف تدفع الابتكارات في علوم الحاسب الطب إلى الأمام.

ووصف بيل جيتس فيروس كورونا بأنه (حرب) ضد البشرية، حيث تقف البشرية بشكل كامل ضد عدو مشترك وكيف أن هذه الحرب تثير التعاون الدولي وتوجد هدفًا مشتركًا للبشرية للعمل من أجله، ولكن بالنسبة للعائلات والطلاب في جميع أنحاء العالم فإن التحول في الحياة اليومية أمر صعب، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواكبة العمل المدرسي.

وقال بيل غيتس للطلاب أثناء الدرس خلال قسم الأسئلة والأجوبة في الفصل: “يتطلب الأمر المزيد من الانضباط للتعلم من المنزل، فإذا شعرت بالارتباك، فسيكون التواصل أصعب قليلاً”.

لكن إحدى الطرق التي شجع فيها بيل جيتس الطلاب على التكيف مع الشكل الجديد للتعلم في المنزل هي اتباع روتين يومي منتظم، خاصة للطلاب الذين يتعين عليهم مشاركة الحاسب مع أفراد الأسرة في المنزل، وقال غيتس: “أعتقد أن وجود نمط طبيعي جديد ومحاولة الالتزام كل يوم بهذا الأمر مفيد للغاية، كما أن التأديب مهم جدًا”.

كما حث جيتس الطلاب على استخدام الموارد المتاحة لهم للمساعدة في التعلم بالسرعة التي تناسبهم، سواءً كانت دورات عبر الإنترنت أو الاتصال بصديق يفهم المواد بشكل أفضل، حيث قال: “إن مشاركة فهمك مع الطلاب الآخرين أمر مهم” كما أخبر جيتس الطلاب بقضاء بعض الوقت في الخارج إذا استطاعوا، حيث قال لأحد الطلاب: “لا يزال يتعين عليك الخروج قليلاً إذا كان مسموحًا لك، احصل على الانتعاش حتى لا تربك نفسك”.

على الرغم من الصعوبات التي سببها فيروس كورونا، قال جيتس إنه متفائل بشأن الوحدة العالمية التي يمكن أن تأتي من المعركة ضد الفيروس، وتابع جيتس قوله عن استجابة العالم للوباء: “شهدنا تعاونا دوليًا كبيرًا، وهناك انتصار كبير سيأتي على أساس عمل علماء العالم معًا”.