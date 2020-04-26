مخضرمو ووردبريس العرب يطلقون إضافة عالمية لعرض إحصائيات كورونا

أطلقت شركة TieLabs – لتطوير قوالب ووردبريس – خلال الأسبوع الماضي مبادرة جديدة لتخصيص عائدات بيع إضافة جديدة لمواقع ووردبريس تُسمى (WPCOVID-19) لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.

صُممت إضافة (WPCOVID-19) لتمكين أصحاب مواقع ووردبريس من عرض معلومات وإحصائيات فيروس كورونا (COVID-19) في مواقعهم من مصادر موثوقة بطريقة سهلة وسريعة، كما أنها تدعم اللغة العربية بالكامل.

وقال المهندس (فؤاد بدوي) المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TieLabs في تصريح للبوابة العربية للأخبار التقنية: “كمتخصصين في تقديم خدمات تصميم قوالب وإضافات ووردبريس وتطويرها وصلتنا في TieLabs العديد من الطلبات والأسئلة عن إضافة ووردبريس تقدم إحصائيات عن فيروس كورونا، ولعدم وجود إضافات ووردبريس توفر ذلك بجودة عالية، قررنا العمل على هذه الإضافة وطرحها في أسرع وقت مع التبرع بكل عائدات بيعها كاملة إلى المؤسسات والجهات التي تساعد المتضررين من هذه الجائحة”.

أهم ميزات إضافة WPCOVID-19:

1- تصميم بسيط وأنيق:

تقدم لك إضافة (WPCOVID-19) أنماط مختلفة جاهزة للاستخدام يسهل تحديثها وتعديلها لتتناسب مع مظهر موقع الويب الخاص بك بسهولة وبدون الحاجة لكتابة أي أكواد برمجية.

2- دعم الوضع الداكن:

بغض النظر عن موقع الويب أو نوع السِمة المستخدمة فيه، فإن جميع الأدوات والرموز القصيرة المُضمنة في هذه الإضافة تدعم الوضع الافتراضي والوضع الداكن للاختيار من بينهما.

3- اختيار بلدان متعددة:

تتيح لك إضافة (WPCOVID-19) عرض إحصائيات فيروس كورونا عالميًا أو في دولة معينة أو عدة دول في موقعك بكل سهولة، كما أن جميع (السلاسل) strings ومن ضمنها أسماء البلدان قابلة للترجمة ويمكنك تحريرها من صفحة الخيارات الموجودة بالإضافة.

4- دعم خواص الودجت أو الكود المختصر:

تدعم الإضافة خواص (الودجت) Widgets أو الكود المختصر مما يتيح لك التحكم الكامل في كيفية عرض الإحصائيات، حيث يمكنك التحكم في الألوان مع القدرة على تغيير أسماء الدول، واختيار أشكال مختلفة لكل الاستخدامات.

5- التحديث التلقائي للبيانات:

تعرض الإضافة بيانات لحظية باستخدام واجهات برمجة تطبيقات لمصادر موثوقة مع إمكانية عرض إحصائيات اليوم أو الأمس.

كما تقدم الإضافة خيارات قابلة للتخصيص من ضمنها: البطاقات والجداول والرسوم البيانية والخرائط والأدوات والرموز القصيرة المضمنة لموقع الويب الخاص بك على WordPress لعرض بيانات صحيحة من مصادر موثوقة بطريقة سهلة للغاية.

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يمكنك عرض ودجت لبيانات انتشار الفيروس في بعض الدول، بالإضافة إلى معدل الوفيات لكل 1000 إصابة، وكذلك ودجت للتحليلات، وآخر لعرض خريطة لدولة واحدة أو أكثر من دولة كما هو واضح في الصور التالية:

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الأسعار:

يوجد 4 خطط اشتراك في إضافة (WPCOVID-19) وهي كالتالي:

خطة Goodness: بقيمة 19 دولارًا سنويًا، وهي مناسبة للمدونين، وتقدم ترخيص لاستخدام الإضافة في موقع واحد، والحصول على التحديثات.

خطة Largesse: بقيمة 49 دولارًا سنويًا، وهي مناسبة لأصحاب العمل الحر Freelancers، وتقدم ترخيص لاستخدام الإضافة في 10 مواقع، والحصول على التحديثات.

خطة Generosity: بقيمة 99 دولارًا سنويًا وهي مناسبة لمطوري قوالب ووردبريس، وتقدم ترخيصًا لاستخدام الإضافة في عدد غير محدود من المواقع، وفي قالب واحد يمكن بيعه، والحصول على التحديثات.

خطة Nobleness: بقيمة 199دولارًا، وهي مناسبة للوكالات، وتقدم ترخيصًا لاستخدام الإضافة في عدد غير محدود من المواقع، وفي قوالب غير محدودة يمكن بيعها، بالإضافة إلى الحصول على تحديثات تلقائية مدى الحياة، ودعم البريد الإلكتروني مدى الحياة.

الجدير بالذكر أن شركة Tielabs تقدم كود خصم خاص لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية (AITNEWS) بقيمة 15%، وهو صالح للاستخدام حتى يوم 5 مايو 2020.