مبادرة من كاسبرسكي تعرض مقاطع فيديو لطرق التكيّف مع الحجر المنزلي

أطلقت منصة المحتوى الرقمي من شركة كاسبرسكي Tomorrow Unlocked ووكالة The Community Creatives، التي تتخذ من بالي مقرًا، المنافسة الإبداعية عبر الإنترنت Twelve، وقدّم المشاركون في مبادرة كاسبرسكي العالمية الإلكترونية مقاطع فيديو مدة كل منها دقيقة، تصور تجاربهم في الحجر الذاتي باستخدام التقنية وبطرق إبداعية.

وفقًا لشركة كاسبرسكي اختارت لجنة التحكيم أفضل 24 مقطع فيديو، وأتاحتها لتصويت الجمهور عبر صفحتي إنستاجرام التابعتين لمنصة Tomorrow Unlocked ووكالة Community Creatives، لتأهيل 12 مشتركًا إلى المرحلة النهائية، وستجري مَنتجة هذه المقاطع، بما فيها المقطع الفائز النهائي، لعرض مقطع شامل يضم لحظات سريالية غير مسبوقة من جميع أنحاء العالم.

يدل اللجوء إلى التقنية خلال الحجر المنزلي على أنه لم يسبق للناس أن كانوا بهذا التقارب أثناء إقامتهم المنزلية، ويُظهر ذلك قدرة البشر على مساندة بعضهم وتبادل الحب والتعاطف عن بعد، بالاعتماد على التقنية لكونها الوسيلة الرئيسة لإبقاء الناس على اتصال. ويقول القائمون على مبادرة Twelve إن فكرة المسابقة وُلدت من قدرة الإنسان الدائمة على استلهام الأفكار واقتناص الفرص، وذلك على الرغم من صعوبة الحفاظ باستمرار على الروح الإيجابية في مثل هذه الظروف.

طُلب من المشاركين في المبادرة من جميع أنحاء العالم تصوير مقطع فيديو لمدة دقيقة خلال الساعة نفسها يوم 17 أبريل، وتوضح المقاطع الناتجة كيف أن المبدعين الذين يعملون لحسابهم الخاص يحافظون على قدرتهم على الابتكار خلال الحجر المنزلي، كما تُظهر قدرة التقنية على مساعدتهم في الوصول إلى الآخرين ومشاركتهم أفكارهم الإبداعية. وسجل في المبادرة ما يقرب من 500 شخص من 38 دولة حول العالم، فيما بلغ عدد صانعي الأفلام الذين أرسلوا مقاطعهم المصورة نحو 100 مشارك، اختارت منها لجنة التحكيم المؤلفة من أعضاء في Tomorrow Unlocked وCommunity Creatives المقاطع 24 الأكثر إبداعًا لتبلغ مرحلة نصف النهائي.

وبمجرد الانتهاء من تصويت الجمهور عبر الإنترنت الذي يؤهل أفضل 12 فيلمًا إلى المرحلة النهائية، تختار الفائز النهائي لجنة التحكيم المؤلفة من اثنين من مشاهير صناعة الأفلام العالميين والمغامرين، رينان أوزتورك وتايلور ريس.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول على 1,200 دولار، فيما ينال كل واحد من الفائزين 11 المتأهلين جائزة قدرها 300 دولار. وسينال منشئ أفضل قصة على إنستاجرام مكافأة قدرها 100 دولار، فيما سيُعرض المقطع الفلمي الشامل على منصة Tomorrow Unlocked يوم 30 إبريل.

وبهذه المناسبة، قال رينر بوك رئيس المحتوى والمنصة لدى Tomorrow Unlocked، إن العديد من المشاركين أبدوا سعادتهم في مواجهة هذا التحدي الإبداعي، مشيرًا إلى أن المشاركات التي تم تلقيها كانت غامرة بروعتها، وأضاف: “تتضمن مقاطع الفيديو التي شاهدناها محتوى ثريًا ومؤثرًا؛ فالكثير منها مضحك أو محزن أو مُفعم بالحركة أو يتسم بالهدوء، أو يُبرز إبداعًا فنيًا أو رياضيًا، ما يجعل المشاهدين يتعرفون على الطريقة التي يتعامل بها البشر حول العالم مع هذا الوضع الفريد، من خلال مقاطع رائعة وجذابة”.

بدأ التصويت عبر صفحتي إنستاجرام المذكورتين يوم الخميس 23 أبريل.