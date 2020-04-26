ماهي خدمة Messenger Rooms الجديدة من فيسبوك؟

أطلقت شركة فيسبوك خدمة جديدة تُسمى (مسنجر رومز) Messenger Rooms، وهي خدمة لمكالمات الفيديو مُصممة للتنافس مع خدمات أخرى مثل: Zoom و Skype و Teams مع تحول المزيد من الأشخاص إلى خدمات مكالمات الفيديو أثناء العزل المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا.

فما هي خدمة Messenger Rooms الجديدة من فيسبوك، وكيف تعمل؟

سيتمكن مستخدمو منصة فيسبوك الرئيسية من إنشاء غرفة للدردشة مباشرة من الموقع أو من تطبيق مسنجر ودعوة أي شخص للانضمام إلى مكالمة فيديو، حيث تسمح بمشاركة ما يصل إلى 50 مستخدمًا في المكالمة، حتى إذا لم يكن لديهم حساب على فيسبوك، مع عدم وجود حدود زمنية للمكالمات.

كما يمكن لمستخدمي فيسبوك مشاركة روابط تُمكّن غير المستخدمين من الانضمام إلى مكالمات Messenger Rooms عبر متصفح الويب على كل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، مما يُلغي الحاجة إلى تنزيل التطبيق، أو إنشاء حساب، على غرار الخدمات الأخرى.

ماذا عن الخصوصية في خدمة Messenger Rooms؟

في حين أن منصة فيسبوك تواجه العديد من مشاكل الأمان والخصوصية في الفترة الأخيرة، إلا أن المدير التنفيذي للشركة مارك زوركبيرج قال في بث مباشر في حدث إطلاق الخدمة: “إن الشركة كانت حذرة للغاية وحاولت تعلم الدروس من المشكلات التي حصلت مع تطبيقات مؤتمرات الفيديو الأخرى في الأشهر الأخيرة”.

وتتضمن إجراءات حماية الخصوصية في خدمة Messenger Rooms ما يلي:

القفل : تتضمن حماية خصوصية Messenger Rooms القدرة على التحكم في من يرى غرفتك، ويمكنك قفلها أو فتحها. وإذا فتحتها يمكن لأي شخص لديه الرابط الانضمام إلى الغرفة ومشاركتها مع الآخرين. ولكن يجب أن يكون مُنشئ الغرفة حاضرًا لبدء المكالمة.

: تتضمن حماية خصوصية Messenger Rooms القدرة على التحكم في من يرى غرفتك، ويمكنك قفلها أو فتحها. وإذا فتحتها يمكن لأي شخص لديه الرابط الانضمام إلى الغرفة ومشاركتها مع الآخرين. ولكن يجب أن يكون مُنشئ الغرفة حاضرًا لبدء المكالمة. حذف مشارك : يمكن لمُنشئ الغرفة حذف أي مشارك غير مرغوب فيه. وإذا قام مُنشئ الغرفة بحذف شخص ما من المكالمة أو غادرها، فستُقفل الغرفة تلقائيًا ويجب عليه إلغاء قفل المكالمة لينضم للآخرين.

: يمكن لمُنشئ الغرفة حذف أي مشارك غير مرغوب فيه. وإذا قام مُنشئ الغرفة بحذف شخص ما من المكالمة أو غادرها، فستُقفل الغرفة تلقائيًا ويجب عليه إلغاء قفل المكالمة لينضم للآخرين. المغادرة : إذا شعرت في أي لحظة بعدم الأمان في الغرفة، يمكنك المغادرة، لأن كون الغرفة مقفلة لا يعني أن عليك البقاء.

: إذا شعرت في أي لحظة بعدم الأمان في الغرفة، يمكنك المغادرة، لأن كون الغرفة مقفلة لا يعني أن عليك البقاء. إعداد التقارير : يمكنك الإبلاغ عن اسم الغرفة أو إرسال تعليقات حول الغرفة إذا كنت تعتقد أنها تنتهك معايير مجتمع فيسبوك، ولكن نظرًا لأن فيسبوك لا تشاهد أو تستمع إلى مكالمات الصوت أو الفيديو الخاصة بك، فمن المهم أن تعرف أن التقارير والتعليقات لن تتضمن الصوت أو الفيديو من الغرفة.

: يمكنك الإبلاغ عن اسم الغرفة أو إرسال تعليقات حول الغرفة إذا كنت تعتقد أنها تنتهك معايير مجتمع فيسبوك، ولكن نظرًا لأن فيسبوك لا تشاهد أو تستمع إلى مكالمات الصوت أو الفيديو الخاصة بك، فمن المهم أن تعرف أن التقارير والتعليقات لن تتضمن الصوت أو الفيديو من الغرفة. الحظر: يمكنك حظر شخص ما على فيسبوك أو مسنجر قد يزعجك بدون معرفته، وبالتالي لن يتمكن من الانضمام إلى غرفة أنت فيها ولن تتمكن من الانضمام إلى غرفته أيضا.

كيفية إنشاء دردشة Messenger Room: