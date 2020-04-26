الخدمات المدارة لشبكات الاتصالات خلال أزمة كورونا

تشهد جميع المؤسسات حول العالم أزمة غير مسبوقة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وعلى القادة إظهار مدى قدرتهم على تخطي الوضع القائم عبر وضع الإستراتيجيات الملائمة وتنفيذها على النحو الأمثل، وتعتبر القيم الأساسية للشركة والقيادة الرشيدة أمر أساسي لتحقيق ذلك.

يعتبر الوقت الحالي مثالياً للاستفادة من الفرص والإمكانات التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوجه للاستثمار في التقنيات التي توفر المرونة الإستراتيجية وتعزز القدرات الديناميكية لتحسين النمو الذي يعتبر ذو أهمية استثنائية للأعمال.

تدير إريكسون شبكات الاتصال وعمليات تكنولوجيا المعلومات وتعمل على تحسينها عبر العمليات التصنيعية من المستوى التالي، مع نماذج التسليم من المستوى العالمي. نحن نعمل على خلق تمايز استثنائي على مستوى القيمة والعمل عبر تبني نهج متكامل يشمل جميع جوانب الأعمال التي يقوم بها عملاؤنا.

وقد استطعنا عبر عمليات الخدمات المدارة تنفيذ الخطط الهامة وضمان استمرارية الأعمال الضرورية، خلال هذه الأوقات الصعبة، لضمان توفير خدمات الشبكات لعملائنا والإلتزام بتوفير احتياجاتهم على أتم وجه.

ومع مرور الوقت قد تصبح هذه الأزمة طي النسيان، إلا أن الطريقة التي تمت معالجتها بها والمواقف التي اتخذت خلالها تبقى ماثلة في الذاكرة، وتشكل تصورات العملاء لفترة طويلة في المستقبل. من هنا، تسلط مبادرة القيادة في إريكسون، الضوء على أهمية الإستراتيجيات القائمة على الحقائق والتعاون والتعاضد في الوقت المناسب أثناء تنفيذ الاستراتيجيات بطريقة فعالة.

وقد شهدت حركة البيانات تحولات جذرية خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع استمرار تفشي وباء كورونا كوفيد-19. على سبيل المثال، شهدنا تحولات كبيرة في حركة البيانات والاتصالات عبر الصوت من مراكز المدن إلى الضواحي والمناطق السكنية، نتيجة سياسات العمل عن بُعد والتباعد الاجتماعي والحد من التنقل داخل المدن. كما شهدنا أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً في المكالمات الصوتية باستخدام الهواتف المتنقلة، بالإضافة إلى الخدمات ثنائية الاتجاه، مثل مكالمات الفيديو وأدوات العمل الذكية. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الشبكات تطوراً في تجربة العملاء الحقيقية مثل خدمات الترفيه عبر الإنترنت والبث المباشر وتفاعلات الوسائط الاجتماعية، ما سيؤدي بالتالي إلى خلق مجموعة جديدة من التحديات التي يحتاج قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى مواجهتها.

تعتبر العمليات عالية الأداء، أساسية للانتقال الناجح إلى الوضع الطبيعي الجديد، بينما يقوم مزودو الخدمات بتحسين البنية الأساسية لشبكتهم وتكييفها مع الأوضاع القائمة. نحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى، إلى بذل كل ما في وسعنا لدعم العملاء في سبيل تحقيق أقصى قدر من الفائدة وتعزيز القدرات وتحسين الأداء.

ويعد التعاون الوثيق بين المشغلين والشركاء مثل إريسكون، أمراً أساسياً للمشغلين عند التخطيط لإجراء التغييرات في استخدام الشبكات، والاستجابة لمتطلبات السوق بناءً على تحليل بيانات الشبكة المتاحة.

تعمل العمليات المبسطة على الحد من العقبات، وتمكين مزودي الخدمات من مواجهة التحديات الجديدة بسهولة. ويوفر الذكاء الاصطناعي والأتمتة، الأداء والمرونة والقياس اللازمين للإرتقاء إلى مستويات جديدة من خدمات الاتصال، حيث توفر الدعم لمزودي الخدمات بثلاث طرق مبتكرة:

تقديم خدمات جديدة إلى السوق الديناميكية التي تنمو على نحو متسارع والأكثر فعالية من حيث التكلفة، ويعتبر تعزيز التعاون والسرعة والتوسع عند تطوير تطبيقات وخدمات رقمية جديدة عنصرا أساسياً في هذا الإطار.

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الخدمة وزيادة نمو الإيرادات. ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل مجموعات البيانات المعقدة وتحسين أداء الشبكة في الوقت الفعلي وزيادة الإيرادات والحد من الأعطال.

توسيع نطاق الموارد بشكل ديناميكي لدعم عمليات إطلاق خدمات جديدة. ويمكن الاستفادة من بيانات الشبكة لتوسيع نطاق الموارد بشكل تنبؤي وتلقائي أثناء إطلاق الخدمات الجديدة لدعم الأعباء المؤقتة.

ولتعزيز الاستمرارية والقدرة على تحقيق الازدهار خلال هذه الفترة، أدركت إريكسون إلى جانب العديد من الشركات الأخرى أنها بحاجة إلى القيام بأكثر من مجرد إنشاء بنية تحتية موثوقة تدعم النمو. لذا تعمل فرق الخدمات المدارة على نحو مستمر للحفاظ على توفير أفضل الخدمات الممكنة والحد من التأثيرات التي قد تسببها الاضطرابات في أفريقيا والهند ورومانيا.

بالإضافة إلى الخطط الشاملة لاستمرارية الأعمال، أدى التعاون والتنسيق مع شركائنا لوضع الإجراءات والخطوات ذات الصلة، إلى تمكين إريكسون ومزودي الخدمات من الحفاظ على بنية تحتية ثابتة على نحو مستمر لخدمات الاتصال.

يتطلب النمو الهائل على مستوى الأجهزة المتصلة، تشغيل الشبكات بكفاءة أكبر من أي وقت مضى. من ناحية أخرى، يعد توفير أداء وموثوقية متسقين أمر بالغ الأهمية لتحقيق مستوى عال من النجاح. ومع القليل من التخطيط، يمكننا تقديم خدمات محسنة للمستهلكين، وتوفير تجارب جديدة، ودفع حدود الخدمات التي يمكن توفيرها عبر الشبكات.

بقلم سوناينا دافيت، رئيس الخدمات المدارة في شركة إريكسون لمنطقة غرب وجنوب شرق أفريقيا