5 طرق للاستفادة من الحاسوب القديم بدلًا من التخلص منه

على الرغم من أن الحاسوب المحمول القديم قد لا يكون قادرًا على تشغيل أحدث الألعاب أو لا يكون سريعًا بما يكفي لتنفيذ المهام اليومية، إلا أن هناك بعض الطرق التي قد تساعدك في الاستفادة منه، بدلًا من التفكير في بيعه أو التخلص منه.

إليك 5 طرق تساعدك على الاستفادة من الحاسوب القديم بدلًا من التخلص منه:

1- تعلم استخدام نظام تشغيل جديد:

إذا كنت ترغب في تعلم كيفية استخدام نظام التشغيل (لينكس) Linux، فيمكنك تثبيت النظام في حاسوبك القديم، والبدء في تعلمه دون القلق من إتلاف أي شيء مهم.

يمكنك العثور على إصدارات مجانية في مؤسسة Linux، حيث يوجد لديهم العديد من إصدارات Linux، ولكن أسهل إصدار يمكنك تعلمه في البداية هو إصدار Ubuntu.

وهذا ينطبق أيضًا على برامج أخرى قد ترغب في تجربتها ولكن كنت تخشى سابقًا أن تؤثر على أداء حاسوبك، أو البيانات المحفوظة فية.



2- تعلم مهارات جديدة والمساهمة في المشاريع المفتوحة المصدر:

هناك الآلاف من المشاريع المفتوحة المصدر المتاحة عبر الإنترنت التي توفر بعض الأدوات المفيدة للتعلم، حيث تتراوح المشاريع بين نصوص مواقع الويب إلى التعلم عبر الإنترنت وقواعد البيانات المستندة إلى الويب.

وبالتالي يمكنك الاستفادة من جهاز الحاسوب القديم لتعلم لغات برمجة مثل: PHP و MySQL، بالإضافة إلى المشاريع الشهيرة الأخرى المفتوحة المصدر للمبتدئين، مثل: Apache Commons و Google Guava و AVA.

3- تخصيصه للتصفح الخاص:

إذا كنت ترغب في الحصول على جهاز مصمم للتصفح بشكل خاص، يمكنك تحويل حاسوبك القديم من خلال تثبيت متصفح TOR، والاشتراك في خدمة VPN قوية؛ لتحويله إلى أحد أكثر الأجهزة أمانًا للتصفح.

4- تعلم كيفية صيانة الحاسوب:

إذا لم تقم أبدًا بصيانة حاسوب أو تركيب مكونات الحواسيب وفكها، فإن حاسوبك القديم يُعتبر خيارًا رائعًا للتعلم، حيث يمكنك العمل عليه دون خوف لوجود حاسوب جديد آخر لديك. كما يمكنك إهداء بعض هذه الأجزاء لشخص آخر يحتاجها كقطع غيار لحاسوب قديم مماثل.

يمكنك أيضًا الحصول على المزيد من المال إذا قمت ببيع هذه الأجزاء منفردة كقطع غيار بدلًا من بيع الحاسوب بالكامل ككتلة واحدة، حيث يمكنك وضع بعض الأجزاء على مواقع التجارة الإلكترونية مثل: eBay.

5- إعادة التدوير:

أصبحت المخلفات الإلكترونية مصدر قلق متزايد في العالم، حيث إن أجهزة الحواسيب مليئة بالمعادن السامة، وغالبًا ما يتُخلص منها بشكل غير صحيح في مدافن النفايات، إذا كان الحاسوب المحمول قديمًا جدًا بحيث يتعذر إعادة بيعه أو استخدامه فأنت بحاجة إلى التأكد من إعادة تدويره بشكل صحيح.

ابحث عن إرشادات إعادة تدوير المنتجات الإلكترونية في مدينتك، أو قم بزيارة موقع Recycle Now؛ لمعرفة المزيد من المعلومات حول الطريقة الصحيحة للتخلص من الحاسوب القديم، ضع في اعتبارك أنه حتى بعد حذف معلوماتك لا يزال من الممكن استعادة البيانات من الأقراص الصلبة، ولمزيد من الحماية أخرج القرص وأتلفه بنفسك.