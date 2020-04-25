يعتبر هاتف أندرويد من أكثر الأدوات التي يمكنك الاعتماد عليها أثناء العمل من المنزل، حيث يمكنك استخدامه لإنجاز الكثير من الأمور. ومثل الكثير من الأدوات التقنية الأخرى من المهم الحفاظ عليه آمنًا ضد البرامج الضارة والمتسللين.

إليك 5 طرق لتأمين هاتف أندرويد وحمايته أثناء العمل من المنزل:

1- استخدام برنامج لاكتشاف البرامج الضارة:

تلعب جوجل دورًا نشطًا للغاية عندما يتعلق الأمر بمراقبة البرامج الضارة في متجر جوجل بلاي، حيث يمكنك استخدام خدمة (Google Play Protect) المدمجة في هاتفك لفحص الملفات بانتظام لتحديد التهديدات المعروفة دون أي تدخل منك.

أما إذا كنت تريد تشغيل الفحص يدويًا، فيمكنك تثبيت تطبيق آخر لاكتشاف البرامج الضارة، ولكن يجب عليك في هذه الحالة تعطيل (Play Protect).

2- استخدام VPN:

تعمل الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) كوسيط آمن وموثوق بينك وبين شبكة الإنترنت، حيث تمر الملفات التي تقوم بتنزيلها أو رفعها من خلال شبكة افتراضية خاصة تقوم بتشفير الملفات في كلا الاتجاهين، بالإضافة إلى إخفاء موقعك الفعلي، والسماح لك بالوصول إلى المواقع المحجوبة في منطقتك الجغرافية.

تجدر الإشارة إلى أنه إذا قمت بتثبيت خدمة VPN، فيجب أن تكون موثوقة، ويفضل استخدام الخدمات المدفوعة، هنا يمكنك الاطلاع على 5 خدمات VPN لحماية بياناتك وتعزيز خصوصيتك بعروض مغرية.

3- استخدم شاشة قفل آمنة:

من المؤكد أنك لا تريد أن يعبث بهاتفك شخص ما مثل: الأطفال؛ لذلك يجب عليك الحرص على عدم إبقاء شاشة هاتفك غير مؤمنة، حتى لا يتمكن أي شخص من الوصول لهاتفك وبياناتك المحفوظة فيه. يمكنك استخدام أي نوع من أنواع تأمين قفل الشاشة مثل: رمز المرور، أو نمط أو بصمة الإصبع، أو مصادقة الوجه.

4- توقف عن النقر على كل رابط:

لا تنقر أبدًا على أي رابط أُنشئ بواسطة أداة تقصير الروابط، إلا إذا كنت تعرف أنَّ من أرسله إليك جدير بالثقة.

بالرغم من أن استخدام أدوات تقصير الروابط يعتبر مفيدًا لتسهيل مشاركة روابط مواقع الويب الطويلة، ومساعدة الشركات على تتبع عدد الأشخاص الذين نقروا عليها، لكنها أيضًا تخفي عناوين URL الحقيقية افتراضيًا، وبالتالي لن تكون متأكدًا من موثوقية هذا الرابط وإلى أين سيأخذك، وينطبق هذا على روابط مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.

5- التزم بمتجر جوجل بلاي لتثبيت التطبيقات:

هناك الكثير من الطرق للعثور على تطبيقات أندرويد، ولكن يُفضل الالتزام فقط بمتجر جوجل بلاي كمصدر وحيد لتثبيت تطبيقات أندرويد، حيث لا تقوم جوجل فقط بمسح التطبيقات بحثًا عن البرامج الضارة، ولكنها ستقوم أيضًا بحذف أي تطبيق إذا تبين أنه ضار.