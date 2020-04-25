ماذا تفعل إذا انكسرت الشاشة في هاتفك الذكي؟

قد لا يكون من السهل عليك إصلاح أدواتك في الوقت الحالي، حيث يجلس أغلب سكان الأرض في الحجر المنزلي الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن إذا تعطلت لوحة المفاتيح في هاتفك الذكي أو تصدعت الشاشة، قد لا يضيع كل شيء، فهناك عدد من الحيل المفيدة التي يمكنك استخدامها للحفاظ على جهازك يعمل حتى تتمكن من إصلاحه بشكل صحيح.

العمل مع شاشة الهاتف المكسورة:

يكاد يكون من المستحيل استخدام هاتفك الذكي الذي لا يتيح رؤية أي شيء في الشاشة، وليس لدينا أي حيل سحرية بالنسبة لك فيما يتعلق بهذا السيناريو. ومع ذلك، إذا كانت أجزاء فقط من الشاشة مكسورة أو لا تستجيب للّمس، فيمكنك اللجوء إلى المساعد الصوتي المدمج لإنجاز المهام، حيث يمكنك استخدام سيري أو مساعد جوجل أو Bixby لإرسال رسائل نصية أو إنشاء رسائل بريد إلكتروني أو تشغيل الموسيقى من هاتفك.

تذكر أن التكامل بين الهاتف والحاسب أفضل من أي وقت مضى، فإذا كان لديك جهاز حاسب محمول متصل بهاتفك، فيمكنك استخدامه لإرسال الرسائل وإجراء المكالمات وما إلى ذلك. انظر إلى أدوات المساعدة مثل: أداة Your Phone المضمنة في ويندوز 10، أو واتساب على الويب، أو كل ما يمكن لنظام iOS و macOS القيام به معًا.

العمل مع أزرار الهاتف المكسورة:

تشتمل أجهزة آيفون على ميزة تسمى AssistiveTouch، وهي مصممة لمساعدة الأشخاص الذين لا يمكنهم حمل الهاتف وتشغيله بالطريقة القياسية، كما تعتبر هذه الميزة مفيدة إذا كُسِر واحد أو أكثر من الأزرار الموجودة على هاتفك الذكي، فهي تتيح لك قفل الشاشة وتغيير مستوى الصوت، والانتقال إلى الشاشة الرئيسية والمزيد غير ذلك.

لإظهار هذه الميزة، افتح الإعدادات ثم اختر إمكانية الوصول ثم اللمس وثم AssistiveTouch، بالإضافة إلى استخدام الخيارات الافتراضية التي تظهر على الاختصار، يمكنك إعداد الإجراءات المخصصة لك أيضًا، مثل خيارات لفتح القوائم وتشغيل سيري، والتقاط لقطات شاشة وما إلى ذلك.

أقرب ما يتوفر في نظام أندرويد لميزة AssistiveTouch الموجودة في آيفون هو قائمة إمكانية الوصول التي يمكنك تمكينها عبر إمكانية الوصول في الإعدادات.