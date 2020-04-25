كيفية تسجيل مقاطع الفيديو والتقاط الصور مع حيوانات جوجل الثلاثية الأبعاد

أخذت حيوانات جوجل الثلاثية الأبعاد (Google 3D animals) اتجاهًا فيروسيًا على شبكات التواصل، حيث يقوم العديد من الأشخاص بتسجيل مقاطع الفيديو والتقاط الصور مع حيوانات جوجل الثلاثية الأبعاد عن طريق أخذ لقطة للشاشة أو تسجيل الشاشة، لكن هذه الميزة لديها خيار مدمج لتسجيل الصور والتقاطها، إليك كيف تعمل.

كيفية استخدام حيوانات جوجل الثلاثية الأبعاد:

أولاً دعنا نتحدث عن كيفية تشغيل حيوانات جوجل الثلاثية الأبعاد (Google 3D animals) على جهازك، حيث تعمل هذه الوظيفة فقط على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وليس أجهزة الحاسب التقليدية، للوصول إلى هذه الميزة ستحتاج إلى البحث عن حيوان أو كائن مدعوم مثل: Tiger أو Shark أو Golden Retriever أو غيرها.

بعد البحث عن أحد هذه المصطلحات في محرك جوجل، تعرض لوحة المعلومات الصور والروابط المفيدة ومعلومات حول الحيوان، وفي المنتصف يوجد نموذج مع زر يحمل اسم العرض الثلاثي الأبعاد، يؤدي النقر على الزر إلى فتح الحيوان الثلاثي الأبعاد على شاشة تفاعلية حيث يمكنك سماع الضوضاء التي يصدرها الحيوان الذي قمت باختياره ورؤيته من جميع الزوايا. على الأجهزة التي تدعم هذه الميزة سيظهر خيار عرض في مساحتك في أسفل الشاشة.

كما هو موضح في الصور السابقة، سيعطيك هذا الخيار رؤية للحيوان في منزلك أو أينما كنت. يوجد في الجزء السفلي أيضًا زر متعدد الوظائف يتيح لك التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو باستخدام حيوانات جوجل الثلاثية الأبعاد (Google 3D animals).

كيفية التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو باستخدام حيوانات جوجل:

أضافت جوجل في الأيام القليلة الماضية القدرة على تسجيل مقاطع الفيديو بسهولة مع الحيوانات الثلاثية الأبعاد، ومع ذلك، تختلف هذه العملية قليلاً اعتمادًا على كونك تستخدم هاتفًا ذكيًا يعمل بنظام أندرويد أو أحد أجهزة آيفون من آبل.

على أجهزة أندرويد، ستحتاج أولاً إلى جهاز مدعوم، ثم اتباع الخطوات الموضحة سابقًا لبدء عرض الحيوانات الثلاثية الأبعاد، بعد اختيارك لحيوان ما في مساحتك، سترى دائرة أسفل الشاشة، يؤدي النقر السريع عليها إلى التقاط لقطة للحيوان الثلاثي الأبعاد من خلال الكاميرا مع محيطها. كما يمكنك أيضًا تسجيل مقطع فيديو، وذلك عن طريق الضغط على زر الدائرة الظاهرة أسفل الشاشة لفترة طويلة.

بمجرد التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو، سيظهر رمز بجوار زر الكاميرا يسمح لك بتشغيل هذا الفيديو مرة أخرى، كما سيتم حفظه تلقائيًا في معرض الصور (الإستديو) حيث ستتمكن من مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في هواتف آيفون تكون العملية شبيهة بالعملية في أندرويد إلى حد كبير، حيث يوجد زر كاميرا لالتقاط الصور والضغط عليه طويلًا يتيح لك تصوير مقطع فيديو. على الرغم من ذلك، تبدو العملية بصريًا مختلفة قليلاً عن أندرويد، وكما هو الحال مع أجهزة أندرويد، سيؤدي تسجيل مقطع فيديو باستخدام Google 3D animals على آيفون إلى حفظ المقطع في ألبوم الكاميرا، مما يعني أنه يمكنك مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.