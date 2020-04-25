إطلاق Doogee X95 بمواصفات متوسطة وسعر 60 دولارًا

أطلقت شركة Doogee هاتفها الذكي الأحدث Doogee X95 الذي يمتاز بسعر المنخفض جدًا مقارنةً بمواصفاته.

ويقدم هاتف Doogee X95 – الذي لا يتجاوز سعره 60 دولارًا أمريكيًا – شاشة من نوع LCD بقياس 6.52 بوصات وبدقة 1520×720 بكسل مع نسبة أبعاد 19:9 ومستوى سطوع قدره 600 شمعة، وزجاج حماية (جوريلا جلاس)، ولم يُحدد إصداره.

ويمتاز الهاتف أيضًا بأنه يعمل بنسخة شبه خام من نظام التشغيل أندرويد 10، ويقدم كاميرا خلفية بدقة رئيسية 13 ميجابكسل، وثانية بدقة 2 ميجابكسل لتسجيل العمق، وثالثة بالدقة ذاتها للتقريب بمعدل 2X.

وعلى واجهة الهاتف، هناك قطع على شكل قطرة ماء يحتوي الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل، وداخليًا، يحتوي الهاتف معالجًا رباعي النوى من نوع MediaTek MT6737 بتردد 1.3 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت مع إمكانية التوسعة.

ويحتوي Doogee X95 بطارية بسعة 4,350 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن باستطاعة 10 واط. أما جسم الهاتف فهو من البلاستيك مع مظهر شبيه بالزجاج. ولا يوجد في الهاتف حساس بصمة.

يُشار إلى أن الهاتف متاح عبر متاجر AliExpress، و Gearbest، إضافةً إلى متجر الشركة، وذلك بسعر قدره 59.99 دولارًا أمريكيًا.