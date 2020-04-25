أندرويد 11 يملك حيلة ذكية للتعامل مع التطبيقات غير المستخدمة

تحدثنا في الفترة الماضية عن قدرة أندرويد 11 على منح أذونات مؤقتة لمرة واحدة للتطبيقات، وبناءً على هذه الميزة، تقدم معاينة المطور الأخيرة خيارًا آخر لإلغاء أذونات التطبيق للتطبيقات غير المستخدمة.

قد يكون لديك العديد من التطبيقات الزائدة على هاتفك والتي قمت بتنزيلها بحماس في مرحلة ما ونسيتها فيما بعد تمامًا، فإذا كان الأمر كذلك فإن ميزة إلغاء الأذونات تلقائيًا (Auto revoke permissions) في أندرويد 11 مخصصة لك.

تم رصد الميزة أولاً بواسطة Mishaal Rahman من XDA وتم الإبلاغ عنها بواسطة Android Police. تلغي الميزة الجديدة تلقائيًا أذونات الكاميرا والملفات وجهات الاتصال والموقع وما إلى ذلك للتطبيقات التي لم تستخدمها منذ فترة.

يمكن الوصول للميزة الجديدة ضمن قسم (أذونات التطبيق) لكل تطبيق، حيث يمكنك الوصول إليها عن طريق الضغط لفترة طويلة على رمز التطبيق في قائمة الأحدث ثم التوجه إلى معلومات التطبيق ثم الأذونات. كما يمكنك بدلاً من ذلك الانتقال إلى الإعدادات ثم التطبيقات والإشعارات ثم التطبيق الذي تريد تعديله ثم الأذونات.

سيؤدي تمكين هذه الميزة إلى إلغاء جميع أذونات التطبيق تلقائيًا إذا لم تستخدمه لبضعة أشهر، كما يمكنك مشاهدة الميزة الجديدة ووصفها في لقطة الشاشة أعلاه.