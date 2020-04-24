هواوي تعلن رسميًا عن nova 7 Pro وnova 7 وnova 7 SE

أعلنت شركة هواوي اليوم الخميس رسميًا عن هواتف (نوفا 7) nova 7 الجديدة، وذلك بعد مدة من التسريبات والتوقعات. وتشمل السلسلة ثلاثة هواتف: (نوفا 7 برو) nova 7 Pro، و(نوفا 7) nova 7، و(نوفا 7 إس إي) nova 7 SE.

وتمتاز الهواتف الثلاثة بأنها تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وتقدم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وتحتوي بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 40 واط. أما الاختلافات، فهي تتركز على الشاشات، والمعالجات، إذ يحتوي هاتفا (نوفا 7)، و(نوفا 7 برو) معالج (كيرين 985)، في حين يحتوي هاتف (نوفا 7 إس إي) معالج (كيرين 820).

nova 7 Pro

ويقدم هاتف (نوفا 7 برو) شاشة منحنية من نوع OLED، وبقياس 6.57 بوصات وبدقة +FHD مع نسبة أبعاد 19.5:9. وتحتوي الشاشة ثقبين للكاميرتين الأماميتين اللتين تأتيان بدقة 32 ميجابكسل، و8 ميجابكسل. كما تحتوي الشاشة على حساس البصمة تحتها.

وعلى ظهر الهاتف، هناك الكاميرا الرئيسية، والثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة 8 ميجابكسل مع تقنية التثبيت البصري OIS، والتقريب البصري بمعدل 5X، وبمعدل 50X من التقريب الهجين. أما الكاميرا الرابعة فهي بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة.

ويقدم (نوفا 7 برو) ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم EMUI 10.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.

وسيتوفر الهاتف بخمسة ألوان: الأسود، والأرجواني، والأخضر، والأحمر، والفضي. وهو متاح الآن للحجز في الصين. أما الأسعار، فهي 522 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر 580 دولارًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت. وستبدأ المبيعات الرسمية للهاتف اعتبارًا من 28 نيسان/ أبريل الجاري.

nova 7

يقدم هذا الهاتف شاشة من نوع OLED بقياس 6.53 بوصات وبدقة +FHD. ولكنها تحتوي على ثقب واحد للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل. وتختلف عن شاشة (نوفا 7 برو) بأن نسبة أبعادها 20:9، وتأتي مع حساس البصمة تحتها.

وعلى ظهره، هناك 4 كاميرات أيضًا، ولكن بدلًا من كاميرا التقريب الموجودة في (نوفا 7 برو)، يأتي هذا الهاتف مع كاميرا بدقة 8 ميجابكسل لتصوير العمق مع القدرة على التقريب البصري بمعدل 3X، والهجين بمعدل 5X. أما الكاميرا الرابعة فهي بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة.

ويشترك (نوفا 7) مع (نوفا 7 برو) في حجم ذاكرة الوصول العشوائي (رام) وذاكرة التخزين الداخلية. وسيتوفر بالألوان ذاتها، ولكن بسعر 425 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر 480 دولارًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت.

nova 7 SE

ويعد هذا الهاتف الأقل مواصفات بين الهواتف الثلاثة مع شاشة من نوع IPS بقياس 6.5 بوصات، ولكنها تحتوي ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل. أما حساس البصمة فليس تحت الشاشة، إنما على جانب الهاتف.

وتأتي الكاميرات الخلفية بدقة 8 ميجابكسل لكاميرا التصوير الفائق العرض، وبدقة 2 ميجابكسل لكاميرا تصوير الأجسام القريبة، وبدقة 2 ميجابكسل لكاميرا تصوير العمق. ومع ذلك، يشترك هذا الهاتف في حجم الذواكر. وسيتوفر بالألوان ذاتها، وبسعر يعادل 340 دولارًا أمريكيًا للخيار الأدنى، وبسعر يعادل 395 دولارًا أمريكيًا للخيار الأعلى.