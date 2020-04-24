هواوي تعلن رسميًا عن حاسوبها اللوحي MatePad

أعلنت شركة هواوي اليوم الخميس – إلى جانب هواتف: (نوفا 7 برو)، و(نوفا 7)، و(نوفا 7 إس إي) – عن حاسوبها اللوحي الجديد (ميت باد) MatePad.

ويعد الحاسوب اللوحي الجديد من الشركة الصينية نسخة مُخففة من حاسوبها (ميت باد برو) MatePad Pro الذي أُعلن عنه في الصين في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. ومع ذلك، لا يزال الحاسوب يقدم شاشة من نوع IPS بقياس 10.4 بوصات وبدقة 2,000×1,200 بكسل، كما يحتوي الحاسوب معالجًا من نوع (كيرين 810)، وبطارية بسعة 7,250 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط.

ويقدم (ميت باد) – الذي يزن نحو 450 جرامًا ويأتي بسماكة لا تتعدى 7.35 ميليمترات – كاميرتين بدقة 8 ميجابكسل، وتدعم الخلفية منهما تقنية التركيز التلقائي، في حين تغيب هذه الميزة عن الكاميرا الأمامية.

وركزت هواوي على أن الحاسوب موجه للأغراض التعليمية، حتى أنه يأتي مع مركز للتعليم فيه العديد من المصادر التعليمية مع واجهة مستخدم مخصصة. كما يمتاز الحاسوب بأنه يقدم بعض التدابير التي تجعل الأطفال يركزون على الدراسة. ويدعم الحاسوب وضع القراءة يحاكي الأوراق الإلكترونية الأحادية اللون.

ويقدم الحاسوب ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت.

ويدعم (ميت باد) تعدد النوافذ، والتكامل مع الأجهزة المتوافقة الأخرى. وفي ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على هواوي، يأتي الحاسوب بدون خدمات جوجل. ويقدم الحاسوب دعمًا لقلم هواوي الإلكتروني (إم-بنسل) M-Pencil.

وسيتوفر الحاسوب بسعر يعادل 270 دولارًا لخيار 4 جيجابايت/ 64 جيجابايت (واي فاي فقط)، وبسعر يعادل 310 دولارات لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت (واي فاي فقط)، وبسعر يعادل 350 دولارًا لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت مع دعم شبكات الجيل الرابع LTE.