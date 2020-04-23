iPhone SE يتفوق على iPhone XS Max في اختبار AnTuTu

نشرت (AnTuTu) – إحدى أشهر منصات قياس الأداء – نتيجتها المرجعية لهاتف (iPhone SE) الجديد على موقع التدوين الصيني (ويبو) Weibo، وذلك بعد أن كان العديد من المستخدمين ينتظرون لمعرفة نتيجة أداء هذا الهاتف مع معالج (A13 Bionic).

وظهر هاتف شركة آبل الجديد (iPhone SE) لأول مرة الأسبوع الماضي، ومن الميزات البارزة لهذا الهاتف الذكي أنه يحتوي على معالج (A13 Bionic)، أي المعالج نفسه الموجود ضمن هاتف (iPhone 11 Pro) البالغ سعره ألف دولار.

ووفقًا لمنصة (AnTuTu)، فقد حقق (iPhone SE) ما يصل إلى 4،92،166 نقطة في اختبار المعياري للمنصة، وعلى النقيض من ذلك، فإن (iPhone XS Max) – البالغ سعره ما يقرب من ضعف سعر (iPhone SE) – قد سجل 4,43,337 نقطة فقط في الاختبار المعياري نفسه.

ومن ناحية أخرى، فقد حقق جهاز (iPhone 11 Pro) البالغ سعره ألف دولار ويمتلك معالج (A13 Bionic) – نتائج أفضل قليلاً في الاختبار، حيث سجل 5,21,010 نقطة.

ويمكن أن يكون ذلك بسبب حقيقة أن جهاز (iPhone 11 Pro) يتضمن 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بينما يتضمن (iPhone SE) ذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجابايت.

وتشكل حقيقة أن أداء (iPhone SE) أفضل من (iPhone XS Max) تعزيزًا كبيرًا للمبيعات وتجعله أحد أقوى الهواتف الذكية من آبل التي يمكن للمستخدم شراؤها.

ويبلغ سعر (iPhone SE) الجديد 400 دولار لنسخة 64 جيجابايت، و 450 دولار لنسخة 128 جيجابايت، و 550 دولار لنسخة 256 جيجابايت، ويتميز الجهاز بشاشة من نوع (IPS LCD) بقياس 4.7 إنشات، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميجابيكسل قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

أما بالنسبة للصور الشخصية، فإن الهاتف مزود بكاميرا أمامية بدقة 7 ميجابيكسل الموجودة في أجهزة سلسلة (iPhone XS)، ويعمل الهاتف الذكي بنظام تشغيل (iOS 13)، ويحتوي على بطارية بسعة 1821 ميلي أمبير، ويدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 18 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 7.5 واط.

وتشمل الميزات الأخرى للهاتف الذكي مكبرات صوت ستيريو، وقارئ بصمات الأصابع، ومقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار (IP68).