Facebook Gaming.. كيفية إرسال الإشعارات إلى حساب فيسبوك

أطلقت شركة (فيسبوك) رسميًا تطبيقها المخصص للألعاب الذي يحمل اسم (ألعاب فيسبوك) Facebook Gaming لنظام التشغيل أندرويد، ويركز التطبيق على البث المباشر للألعاب، ومجتمع لبث الألعاب، في محاولة لمنافسة منصة (تويتش) ويوتيوب.

ويتيح التطبيق الجديد للمستخدمين إمكانية إرسال إشعارات حول تحديثات الألعاب والرسائل من التطبيق إلى حساباتهم الشخصية في تطبيق فيسبوك الرئيسي، وذلك للبقاء على إطلاع دائم.

كيفية إرسال الإشعارات من تطبيق Facebook Gaming إلى حساب فيسبوك الرئيسي:

ما هو التطبيق، وكيف يعمل؟

بالرغم من قاعدة مستخدمي فيسبوك الكبيرة، التي تبلغ أكثر من 2.5 مليار شخص نشيط شهريًا، إلا أن الشركة لا تزال متأخرة بفارق كبير عن منصات بث الألعاب مثل: تويتش ويوتيوب وميكسر، عندما يتعلق الأمر بالوقت الذي يقضيه المستخدمون عليها.

وبالتالي أطلقت هذا التطبيق قبل موعده المقرر بشهرين كاملين للحصول على قاعدة جديدة من المستخدمين الذين أصبحوا أكثر استخدامًا لتطبيقات بث الألعاب أثناء الحجر المنزلي للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويتضمن التطبيق الجديد ألعابًا غير رسمية، وإمكانية الوصول إلى مجتمعات الألعاب المختلفة.

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يقول (فيديجي سيمو) رئيس تطبيق الألعاب: “أصبح الاستثمار في الألعاب بصورة عامة أولوية بالنسبة لنا؛ لأننا نرى في الألعاب شكلًا من أشكال الترفيه الذي يربط الناس معًا، وليس مجرد شكل من أشكال الاستهلاك السلبي؛ بل هو تفاعلي ويجمع الناس معًا”.

ويعد البث المباشر هو الميزة البارزة عند تشغيل التطبيق، في حين توفر علامة تبويب ثانية اكتشاف الألعاب من خلال أنشطة أصدقاء المستخدم والتصنيف حسب الفئة. وهناك علامة تبويب ثالثة تحتوي على منصة دردشة.

ويأتي هذا بعد استثمار فيسبوك لسنوات في مجال الألعاب، ومحاولة بناء مجتمعها للبث عبر الشراكة مع صنّاع محتوى مختلفين، واستضافة بطولات رياضية.

وبحسب تقرير صادر عن شركة برمجيات البث StreamElements فقد شهد تطبيق Facebook Gaming نمو كبير وزيادة في الخدمة بنسبة 210% في عدد ساعات المشاهدة بين شهري ديسمبر 2018 وديسمبر 2019.

كيفية إرسال الإشعارات من تطبيق Facebook Gaming إلى حساب فيسبوك الرئيسي:

في شاشة التطبيق الرئيسية، انقر على صورة ملفك الشخصي في أعلى الزاوية العلوية اليمنى.

انقر على رمز الترس أعلى يسار الشاشة.

انقر على خيار (الإشعارات) Notifications.

انقر على مفتاح التبديل الموجود على يمين خيار (إرسال الإشعارات إلى فيسبوك) Send Push Notifications to Facebook، لتشغيل هذه الميزة.

هذا كل شيء، بمجرد الانتقال لحسابك في موقع فيسبوك الرئيسي ستجد إشعارات عن الألعاب التي بدأت بمشاهدتها في تطبيق Facebook Gaming، وسترى مستقبلًا إشعارات عن أي أحداث بدأت بمتابعتها مما يبقيك على اطلاع دائم بما يحدث في التطبيق.