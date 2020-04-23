نصائح تكنولوجية

11 عرضًا أصليًا مجانيًا من يوتيوب خلال انتشار كورونا

يوتيوب
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قالت منصة يوتيوب إنها ستطلق 11 عرضًا أصليًا جديدًا مجانيًا حيث يقضي الأشخاص وقتًا أطول في المنزل خلال تفشي فيروس كورونا COVID-19، تتضمن العروض رقصة خاصة تسمى Move With Me وعرضًا حول الأشخاص المبدعين معًا خلال وباء كورونا يسمى Create Together With Me.

قالت سوزان وجسيكي، الرئيس التنفيذي لمنصة يوتيوب في تغريدة: “ستساعدك بعض العروض على التعلم وبعضها سيجعلك تضحك، هناك شيء في هذه القائمة للجميع”.

يتم إطلاق مجموعة من العروض في وقت لاحق من هذا الشهر، في حين يبدأ البعض الآخر في مايو ويونيو، ومن المشاهير الذين سيظهرون في هذه العروض ميليندا جيتس ونيكولاس سباركس وكارلي كلوس وبيل ناي وجانيل موني.

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