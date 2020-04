11 عرضًا أصليًا مجانيًا من يوتيوب خلال انتشار كورونا

قالت منصة يوتيوب إنها ستطلق 11 عرضًا أصليًا جديدًا مجانيًا حيث يقضي الأشخاص وقتًا أطول في المنزل خلال تفشي فيروس كورونا COVID-19، تتضمن العروض رقصة خاصة تسمى Move With Me وعرضًا حول الأشخاص المبدعين معًا خلال وباء كورونا يسمى Create Together With Me.

قالت سوزان وجسيكي، الرئيس التنفيذي لمنصة يوتيوب في تغريدة: “ستساعدك بعض العروض على التعلم وبعضها سيجعلك تضحك، هناك شيء في هذه القائمة للجميع”.

Today we announced 11 free new #YouTubeOriginals to bring people together while we're spending more time #AtHome. Some shows will help you learn, some will make you laugh. There's something in this list for everyone. https://t.co/sR94zVP6UH

