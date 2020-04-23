11 عرضًا أصليًا مجانيًا من يوتيوب خلال انتشار كورونا

قالت منصة يوتيوب إنها ستطلق 11 عرضًا أصليًا جديدًا مجانيًا حيث يقضي الأشخاص وقتًا أطول في المنزل خلال تفشي فيروس كورونا COVID-19، تتضمن العروض رقصة خاصة تسمى Move With Me وعرضًا حول الأشخاص المبدعين معًا خلال وباء كورونا يسمى Create Together With Me.

قالت سوزان وجسيكي، الرئيس التنفيذي لمنصة يوتيوب في تغريدة: “ستساعدك بعض العروض على التعلم وبعضها سيجعلك تضحك، هناك شيء في هذه القائمة للجميع”.

Today we announced 11 free new #YouTubeOriginals to bring people together while we're spending more time #AtHome. Some shows will help you learn, some will make you laugh. There's something in this list for everyone. https://t.co/sR94zVP6UH — Susan Wojcicki (@SusanWojcicki) April 22, 2020

يتم إطلاق مجموعة من العروض في وقت لاحق من هذا الشهر، في حين يبدأ البعض الآخر في مايو ويونيو، ومن المشاهير الذين سيظهرون في هذه العروض ميليندا جيتس ونيكولاس سباركس وكارلي كلوس وبيل ناي وجانيل موني.