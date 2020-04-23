هل أخبرك جوجل أن نتائج بحثك ليست جيدة؟

يضيف محرك بحث جوجل ميزة جديدة للبحث تخبرك أن نتائج البحث المقدمة لك ليست جيدة، حيث تقول الرسالة: “يبدو أنه لا توجد أي تطابقات رائعة لبحثك”، حيث ستظهر هذه الرسالة قبل مطالبة المستخدمين باقتراحات قد تساعد في الحصول على نتائج أفضل، إلى جانب عمليات البحث الأخرى ذات الصلة لتجربتها.

إنها ليست فكرة جديدة كليًا، حيث يخبرك جوجل بالفعل ما لم تكن هناك أي نتائج، وهو أمر نادر الحدوث مع تزايد محتوى الإنترنت وتحسن محرك البحث في تحليل الويب وفهرسته، كما يقدم جوجل أيضًا توصيات لمزيد من التدقيق الإملائي والصياغة للمساعدة في تقليل عمليات البحث السيئة، لكن في بعض الأحيان، تعترف الشركة بأن النتائج التي توصل إليها جوجل ليست مفيدة ولا تحقق بعض عمليات البحث نتائج جيدة.

تقول شركة جوجل إن الميزة لا يجب أن تظهر في كثير من الأحيان، بعد كل شيء، لكن الفكرة هي أن محرك البحث سيؤدي إلى نتائج جيدة تساعدك في ما تبحث عنه، ولكن يجب أن تكون الميزة إضافة مفيدة، ففي بعض الأحيان معرفة أن الإجابة ليست موجودة يمكن أن تكون مفيدة مثل العثور على الإجابة في المقام الأول.