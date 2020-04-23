كيف يمكنك العثور على وظيفة عبر الإنترنت للعمل من المنزل؟

يمكث معظم سكان العالم في منازلهم حاليًا للحد من تفشي فيروس كورونا، وبالنسبة للعديد من هؤلاء الأشخاص فإن ذلك يعني عدم حصولهم على أجورهم الشهرية أو الأسبوعية، والأسوأ من ذلك، ربما لا توجد وظيفة يعودون إليها عندما ينتهي كل شيء.

إذا كنت من هؤلاء الأشخاص، فقد حان الوقت لتحويل ساعات الفراغ التي تقضيها في المنزل إلى ساعات إنتاجية، من خلال العثور على وظيفة عبر الإنترنت للعمل من المنزل وكسب بعض المال الإضافي.

وقد تكون هذه خطوتك الأولى للتحول للعمل عن بُعد، لما يوفره هذا الأسلوب من مزايا عديدة يمكنك معرفتها من خلال تغطيتنا السابقة لها في مقالات: العمل من المنزل، ومقالات: العمل عن بُعد.

إليك كيفية العثور على وظيفة عبر الإنترنت للعمل من المنزل:

التقييم الذاتي لمهاراتك للعمل عبر الإنترنت:

ربما تكون قد درست أو تدربت على مهنة معينة، ولكن هذا لا يعني أن المهارات التي اكتسبتها على مر السنين لا يمكن استخدامها إلا في هذا النطاق الضيق.

حاول ألا تحصر تفكيرك في المسمى الوظيفي فقط، وبدلاً من ذلك؛ فكر في المهارات الفردية التي لديك ثم حدد المهارات التي يمكن تطبيقها من خلال العمل من المنزل.

إذا كانت لديك مهارات جيدة في إدارة الوقت، فيمكنك العثور على وظائف عبر الإنترنت للعمل من المنزل كمساعد افتراضي، حاول سرد مهاراتك ككلمات رئيسية في بيانات حساباتك المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، سيكون هذا مفيدًا عندما تبدأ البحث عن الوظيفة بشكل جاد.

وبالتالي فإن أهم نقطة هي التفكير بشكل مختلف، فكر في مجموعة المهارات الخاصة بك على أنها مزايا يمكن إعادة ترتيبها لأداء أدوار مختلفة.

تطوير المهارات:

بمجرد تحديد مهاراتك التي يمكنك استغلالها لإيجاد وظيفة عن بُعد، قد تحتاج إلى تطوير هذه المهارات، فعلى سبيل المثال: إذا كان لديك مهارات تواصل جيدة، ولكنك لست متأكدًا من كيفية التعامل مع شخص آخر في بلد آخر، هنا يمكنك العمل بسرعة لتطوير هذه المهارة باستخدام الموارد المتحة عبر الإنترنت.

يمكنك البحث في يوتيوب الذي يعد موردًا رائعًا للمعلومات المجانية حيث يمكنك مشاهدة الفيديوهات لمختلف المتخصصين، أو تصفح صفحة صفقة اليوم في موقعنا للحصول على الصفقة التي تناسبك للارتقاء بمهاراتك.

أين تبحث عن وظائف عبر الإنترنت؟

بلا شك عالم العمل عن بُعد لم يكن وليد هذه الفترة، بل كان موجودًا على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث ظهرت منصات ضخمة تقدم قوائم وظائف وأدوات تُساعد الكثيرين على العمل من المنزل، بعضها عام بطبيعته والبعض الآخر أكثر تخصصًا.

على مستوى العالم نجد منصات ذات سمعة وشعبية كبرى توفر وظائف عبر الإنترنت لمختلف التخصصات للعمل من المنزل مثل موقع: ProBlogger المتخصص في توظيف الكُتاب، ومواقع مثل: Fiverr، و Freelancer، و UpWork التي توفر مهام وظيفية في مختلف المجالات.

كما توجد في منطقتنا العربية أيضًا منصات للتوظيف عن بُعد، مثل: موقع بعيد و بيت.كوم لمساعدة الشركات وأصحاب المشاريع على توظيف أفضل الخبرات والكفاءات من أي مكان.

كيف تتقدم بطلب للحصول على وظيفة عبر الإنترنت:

عادة ما تُسرد الوظائف المطلوبة في هذه المواقع مع توضيح المطلوب من المتقدم وما يجب عليه فعله، بالإضافة إلى المهارات المطلوبة من المتقدم أن يستوفيها.

ولكن بصورة عامة عند البحث يجب حصر نتائج البحث باستخدام قائمة الكلمات الرئيسية المطابقة لمهاراتك والوظيفة التي تبحث عنها.

عند كتابة طلب للحصول على الوظيفة المتطابقة مع مهاراتك، تذكر أن تقرأ متطلبات الوظيفة بالكامل، وكُن موجزًا في سرد مهاراتك، وحدد بالضبط ما ستقدمه للعميل والقيمة المالية، مع تضمين أمثلة عن أعمال مماثلة نفذتها سابقًا.

كيف تجتاز مقابلات التوظيف عبر الإنترنت بنجاح؟

عندما يتلقى طلبك استجابة من الجهة التي أرسلت إليها، ستدخل مرحلة المقابلة التي ستكون غالبًا عبر الإنترنت، حيث يرغب عدد كبير من أصحاب الأعمال في التعرف على المرشح القادم للحصول على المزيد من المعلومات بشكل شخصي وعدم الاكتفاء بقراءة السيرة الذاتية فقط.

سيرغب بعضهم في إجراء مكالمة فيديو معك، لذا كن مستعدًا لهذه المقابلة بأي تطبيق أو وسيلة يطلبها منك مديرك المستقبلي، يمكنك قراءة المزيد حول كيفية اجتياز مقابلة العمل بنجاح في هذا المقال: 10 نصائح لاجتياز مقابلة العمل عبر الإنترنت بنجاح، بالإضافة إلى مزيد من المقالات المنشورة في القسم المخصص لذلك.

كيف تحصل على راتبك؟

بعد نجاحك في الحصول على الوظيفة عبر الإنترنت وإنجازك لمهام أول شهر، أصبحت الآن مستعدًا للحصول على راتبك الشهري الأول، وهنا تختلف طريقة الدفع من بلد إلى آخر وكذلك حسب المنصة.

بشكل عام؛ تُعتبر خدمة PayPal أشهر خدمة لتحويل الأموال عالميًا، كما يمكنك الاعتماد على مقدمي خدمات الدفع لاصحاب العمل الحر مثل Payoneer للحصول على أموالك بسرعة كبيرة.

وفي بعض البلدان يمكن لمنصات العمل إجراء تحويلات مصرفية محلية أيضًا، والتي قد تكون أرخص وأنسب طريقة لمعظم الأشخاص.