كيف يمكنك استخدام ميزة قفل الشاشة الجديدة في Netflix؟

أطلقت خدمة بث الفيديو (نتفليكس) Netflix ميزة جديدة لمستخدمي تطبيق أندرويد تُسمى (قفل الشاشة) Lock Screen، التي تُركز على قفل شاشة أثناء تشغيل المحتوى لتجنب الانتقال المفاجئ للحلقة التالية بمجرد لمس الشاشة بشكل غير مقصود.

إليك كيفية استخدام ميزة قفل الشاشة الجديدة في Netflix:

ما هي ميزة قفل الشاشة، وكيف تعمل؟

هذه الميزة موجهة بشكل أساسي للمستخدمين الذي يشاهدون العروض التلفازية عبر هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية، فكثيرًا ما يشتكي هؤلاء المستخدمين من انتقال التطبيق لتشغيل الحلقة التالية بمجرد لمس الشاشة عن طريق الخطأ حتى وإن لم ينهوا مشاهدة الحلقة الحالية.

ولكن الآن مع ميزة (قفل الشاشة) في Netflix يمكنك قفل الشاشة داخل التطبيق أثناء التشغيل لتجنب النقرات غير المقصودة، وبالتالي يمكنك متابعة المشاهدة بدون أي مشاكل.

سيظهر لك زر هذه الميزة في أسفل قائمة الخيارات في شاشة المشاهدة، حيث تجد باقي الأزرار الأخرى مثل: الحلقات، وخيارات الصوت، وغيرها، وسيكون مرئيًا لك في بداية بث الحلقة أو الفيلم، أو يمكنك إظهاره عن طريق النقر على الشاشة أثناء التشغيل.

كيفية استخدام ميزة قفل الشاشة في Netflix:

من السهل جدًا استخدام الميزة الجديدة، ما عليك سوى تشغيل المحتوى الذي تختاره، والنقر على زر (قفل الشاشة) في أسفل الزاوية اليسرى من واجهة تشغيل التطبيق.

بمجرد الضغط على الزر ستُقفل الشاشة مؤقتًا لتحسين تجربة مشاهدة الحلقة الحالية، ولن تنتقل إلى الحلقة الثانية إذا ضغطت بشكل خاطئ على أي مكان في شاشة الهاتف، ولكن كيف يمكن تعطيله؟

لإلغاء قفل شاشة التطبيق أثناء البث، يجب عليك النقر على شاشتك مرة واحدة، سيؤدي ذلك إلى إظهار إشعار إلغاء القفل، اضغط على زر (إلغاء قفل التحكم) Unlock control وستتمكن من استخدام واجهة التطبيق مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن هذه الميزة متاحة فقط حتى الآن لمستخدمي تطبيق أندرويد، ووفقًا لموقع 9to5Google ، يبدو أن خيار (قفل الشاشة) هو تغيير من جانب الخادم، لذا يجب أن يكون متاح بشكل فوري على أجهزة أندرويد، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب عليك تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار.