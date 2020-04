كيف تحول جهاز الآيفون أو الآيباد خاصتك إلى جهاز بلايستيشن متنقل؟

لديك جهاز آيفون أو آيباد يدعم تحديث iOS 13 بالإضافة إلى جهاز بلايستيشن ؟ حسنًا، الآن تستطيع تحويل جهاز الآيفون أو الآيباد خاصتك إلى جهاز بلايستيشن متنقل، تتجول به داخل منزلك أو المحيط الخاص بك بكل سهولة.

تحويل الآيفون أو الآيباد إلى جهاز ألعاب متنقل بات الآن أسهل من أي وقتًا مضى، حيث أتاحت شركة آبل في تحديث iOS 13 دعم توصيل أجهزة الآيفون والآيباد بأنواع محددة من أذرع التحكم الخاصة بالألعاب، كان من ضمنها ذراع التحكم اللاسلكي DualShock 4 الخاص بجهاز بلايستيشن 4 وأيضًا ذراع التحكم اللاسلكي الخاص بجهاز Xbox One S من مايكروسوفت.

ومن خلال تطبيق Ps4 Remote Play الموجود عبر متجر الآب ستور، ستتمكن بكل سهولة من ربط جهاز البلايستيشن الخاص بك بهاتفك لتبث الألعاب وتستمتع باللعب عن بعد من خلال الآيفون أو الآيباد الخاص بك، حتى وإن غادرت إلى غرفة أخرى ليس بها جهاز البلايستيشن طالما أن جميع الأجهزة متصلة بنفس شبكة الـ Wi-Fi.

الآن دعونا نبدأ، لتحويل الآيفون أو الآيباد الخاص بك إلى جهاز بلايستيشن متنقل، اتبع الخطوات التالية:

أولا: قم بتشغيل جهاز الـ PS4 خاصتك و اذهب للإعدادات وأبحث عن إعدادات اتصال اللعب عن بُعد وفعّلها ثم أضغط على إضافة جهاز، سيظهر لك رقمًا على الشاشة، اتركه كما هو، سنعود إليه لاحقًا.

ثانيًا: أجلب هاتفك، وحمل تطبيق PS4 Remote Play عليه من خلال متجر الـ App Store وقم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك على بلايستيشن.

ثالثًا: سيطلب منك إدخال الكود الذي ظهر لك في الخطوة الثالثة، ادخله وأكمل تسجيل دخولك.

الآن ننتقل لإعدادات توصيل ذراع التحكم:

1- فعّل خاصية البلوتوث على هاتفك واختار إقران جهاز جديد، ثم اضغط على زري الـ Share والـ PS في آن واحد

2- سيظهر لك ذراع التحكم الخاص بالبلايستيشن، اقرنه بهاتفك واستمتع

ملحوظة: تأكد أن هاتفك، وجهاز الـ PS4 خاصتك، متصلين على نفس شبكة الإنترنت

ماذا عن الإكس بوكس؟

كما ذكرنا سابقًا، فتحديث الـ iOS 13 يدعم ذراع التحكم الخاص بجهاز Xbox One S، ولكن على عكس سوني، فلم تطرح مايكروسوفت تطبيقًا رسميًا للإكس بوكس يدعم ميزة اللعب عن بعد، ولكن هذا لا يمنع اللاعبين من تحويل الإكس بوكس الخاص بهم إلى جهاز ألعاب متنقل.

هناك تطبيقًا بديلاً متوفرًا على متجر الآب ستور لربط الإكس بوكس بأجهزة الآيفون والآيباد يدعى OneCast، ولكن هذا التطبيق مدفوعًا وليس مجانيًا ويبلغ ثمنه 11.99 دولار، سيمكنك بعد شراءه من بث ألعاب الإكس بوكس على هاتفك.

ويمكنك شراء التطبيق عن طريق شحن رصيد الـ Apple ID الخاص بحسابك باستخدام بطاقات ايتونز التابعة للمتجر المسجل عليه الحساب.

وأسهل طريقة للقيام بذلك هي شراء بطاقاتك من خلال موقع بطاقاتي الذي يقدم خدمة بيع بطاقات الآيتونز وقوقل بلاي، وبطاقات الألعاب وأكثر من 824 بطاقة أخرى مختلفة.

هل من الممكن لعب ألعاب الموبايل باستخدام ذراع تحكم البلايستيشن؟

إذا كنت ممن يحبون اللعب على الهواتف الذكية، خاصة أجهزة الآيفون والآيباد، فالآن بعد تحديث الـ iOS 13 يمكنك بكل سهولة توصيل ذراع تحكم البلايستيشن أو حتى الإكس بوكس، ولعب الكثير من ألعاب الهاتف باستخدامهم، مثل: Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm التي تشبه السلسلة الشهيرة The Legend of Zelda و Exit the Gungeon و Sonic Racing والعديد من الألعاب الأخرى التي يمكنكم تحميلها من متجر الآب ستور.