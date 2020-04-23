كيفية إنشاء قائمة مشاهدة في بحث جوجل من هاتفك الذكي

الآن بعد أن قضينا جميعًا وقتًا أطول في مشاهدة البرامج التلفزيونية والأفلام في المنزل، أصبح الاحتفاظ بقائمة ما يجب مشاهدته أكثر أهمية من أي وقت مضى، فإذا كنت قد اشتركت في بعض خدمات البث للحفاظ على الترفيه خلال الحجر الصحي المنزلي فقد يكون من الصعب جدًا إدارتها، لكن ميزة جديدة في بحث جوجل على الهواتف الذكية يمكن أن تساعد في تسهيل العملية.

يعد جمع قائمة بالأشياء التي ترغب في رؤيتها أمرًا بسيطًا عندما تستخدم خدمة بث واحدة فقط، ولكن إذا قمت بمضاعفة الخيارات المتاحة لك أو استفدت من نسخة تجريبية مجانية أو اثنتين، فسوف تتبع ما يثير اهتمامك بها فقط.

أضافت شركة جوجل ميزة جديدة إلى بحثها على الهواتف الذكية تسمح لك بإنشاء قائمة مشاهدة أثناء تصفحك للإنترنت، حيث تسمح الميزة الجديدة الآن عندما تبحث عن فيلم أو برنامج تلفزيوني على جوجل باستخدام هاتفك برؤية زر قائمة المشاهدة جانب نتائج البحث، سيؤدي النقر على هذا الزر إلى إضافة البرنامج أو الفيلم إلى قائمة المشاهدة الشخصية الخاصة بك داخل محرك البحث.

إذا كنت تبحث عن مساعدة في معرفة ما الذي ستضيفه إلى قائمة الانتظار، فقد أطلقت شركة جوجل العام الماضي محركًا لتوصيات الأفلام والبرامج ضمن البحث، حيث يمكن أن يساعدك ذلك في إظهار بعض الاقتراحات للحصول على توصيات، فقط ابحث عن ما يجب مشاهدته داخل محرك جوجل للبحث.

في المرة الأولى التي تجرب هذه الميزة، انقر على التبويب Providers أعلى النتائج لتحديد خدمات البث التي تشترك فيها، وستحفظ جوجل إعداداتك ويوصي بالأشياء المستقبلية استنادًا إلى الخدمات التي تستخدمها.