كل ما تحتاج لمعرفته عن تطبيق التراسل Messenger Kids الموجه للأطفال

كل ما تحتاج معرفته عن تطبيق Messenger Kids الموجه للأطفال

أعلنت (فيسبوك) Facebook رسميًا عن إتاحة تطبيق التراسل الموجّه للأطفال (مسنجر كيدز) Messenger Kids في أكثر من 70 دولة جديدة، بعد أن كان متاحًا فقط في الولايات المتحدة وكندا وبيرو.

وتهدف إتاحة التطبيق في دول جديدة إلى مساعدة المزيد من الأطفال الذين يمكثون في المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا، والذين أصبحوا بحاجة للمزيد من التواصل مع أقرانهم عبر تطبيق مخصص.

ولكن ما هو تطبيق (مسنجر كيدز) وكيف يختلف عن التطبيق الرئيسي، وما هو أوجه الاختلاف بينه وباقي تطبيقات التواصل الأخرى؟

إليك كل ما تحتاج لمعرفته عن تطبيق التراسل Messenger Kids الموجه للأطفال:

كُشف النقاب عن التطبيق لأول مرة في عام 2017، وهو تطبيق دردشة فيديو ومراسلة مجاني صُمم خصيصًا للأطفال، حيث يمكن للأطفال دون سن 13 عامًا تثبيت التطبيق في هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية الذكية، ويمكن للوالدين مراقبة أنشطتهم عبر حسابات ماسنجر الخاصة بهم.

ويأتي التطبيق بالكثير من الميزات الموجهة للأطفال بشكل خاص، مثل: الملصقات، وملفات الصور المتحركة GIF، والرموز التعبيرية، وأدوات الرسم، في حين تتميز محادثات الفيديو بالفلاتر والتفاعلات والمؤثرات الصوتية التي تجذب الأطفال الصغار.

ويتيح التطبيق للوالدين إعداد قوائم جهات الاتصال للأطفال وإدارتها في أجهزتهم الخاصة، ولا توجد مشتريات أو إعلانات داخل تطبيق Messenger Kids.

ما هي التحديثات الجديدة في Messenger Kids:

تتضمن التحديثات الأخيرة التي أضافتها فيسبوك، السماح للوالدين بترك بعض المسئولية للأطفال في استخدام التطبيق من خلال السماح لهم بالتحكم في طلبات الصداقة الخاصة بهم، بدلًا من الاضطرار إلى إدارة كل طلب نيابة عنهم.

ولكن بالرغم من ذلك سيستمر الآباء في تلقي إشعارات بشأن أصدقاء أطفالهم الجدد عبر مسنجر والقدرة على تجاوز هذه الطلبات.

بالإضافة إلى ميزة تسمح للبالغين المعتمدين – مثل المعلمين والمدربين وأولياء الأمور – بإدارة محادثة جماعية تضم أطفالهم وأصدقائهم في الفصل أو أثناء وجودهم خارج المدرسة.

كما يمكن للوالدين التحكم في أسماء أطفالهم وصور ملفاتهم الشخصية لتكون مرئية لأصدقاء الأصدقاء في الولايات المتحدة، وكندا، وأمريكا اللاتينية.

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كيفية تثبيت التطبيق واستخدامه:

كل ما على الوالدين فعله للسماح لأطفالهم باستخدام التطبيق هو تثبيت التطبيق في الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، ثم استخدام معلومات تسجيل الدخول الخاص بالوالد في فيسبوك لمصادقة حساب Messenger Kids باسم الطفل.

بعد ذلك سيكون الوالدين قادرين على إدارة حساب الطفل وتخصيصه من خلال لوحة تحكم الرقابة الأبوية في تطبيق فيسبوك الخاص به، ولكن لا يعني إنشاء حساب Messenger Kids أنه سيكون لدى الطفل حساب فيسبوك، ولن تتم ترقية حساب Messenger Kids تلقائيًا إلى حساب مسنجر عادي عندما يبلغ الطفل 13 عامًا.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وأندرويد في آب ستور.