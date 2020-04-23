الإعلان عن هاتف iQOO Neo 3 بمعالج Snapdragon 865

أعلنت العلامة التجارية (iQOO) التابعة لشركة (فيفو) vivo الصينية عن هاتفها الجديد (iQOO Neo 3) الذي يأتي مع شاشة بمعدل تحديث 144 هيرتزًا ومعالج (Snapdragon 865) واتصال بشبكات الجيل الخامس (5G) بالوضع المزدوج، وميزة الشحن السريع بقدرة 44 واط، وذلك بسعر يبدأ من نحو 380 دولارًا.

وكانت العلامة التجارية قد قدمت في الشهر الماضي جهاز (iQOO 3 5G)، وهو واحد من أرخص الهواتف الذكية المزودة بمعالج (Snapdragon 865).

ويتضمن هاتف (iQOO Neo 3) شاشة من نوع (AMOLED) بقياس 6.57 إنشات وبدقة 2400×1080 بيكسل وبمعدل تحديث 144 هيرتزًا، كما أنه متوافق مع ميزة (HDR10) ويأتي بنسبة عرض إلى ارتفاع 20:9، وتحتوي الشاشة على ثقب في الزاوية اليمنى العليا للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

ويوجد في الجهة الخلفية كاميرا ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل.

ويعمل الهاتف بمعالج (Snapdragon 865) بمساعدة ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6/8/12 جيجابايت من نوع (LPDDR4X) وما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة التخزين من نوع (UFS 3.1)، مع بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع (Super Flash Charge) بقدرة 44 واط، مما يسمح بشحن البطارية بنسبة 50 في المئة خلال 20 دقيقة.

وهناك أيضًا أندرويد 10 بواجهة المستخدم (iQOO UI)، إلى جانب مكبرات صوت ستيريو ومنفذ سماعة الرأس وماسح ضوئي مثبت على الجانب و (Vivo Multi-Turbo 3.0) الذي يتيح عددًا كبيرًا من الميزات، مثل محرك التسريع المركزي الأساسي ومحرك تسريع الذكاء الاصطناعي ومحرك تسريع الشبكة ومحرك تسريع الألعاب ومحرك تسريع حراري، مما يؤدي إلى أداء عالي مستدام.

ويأتي (iQOO Neo 3) باللونين الأسود والأزرق، وتبدأ الأسعار من 380 دولارًا لنسخة 6/128 جيجابايت، وهناك أيضًا نسخة 8/128 جيجابايت بسعر 423 دولارًا، ونسخة 12/128 جيجابايت بسعر 466 دولارًا، ونسخة 8/256 جيجابايت بسعر 480 دولارًا.