إنستاجرام تطلق مبادرتها #انستا_الخير في رمضان للعام الثاني على التوالي

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أطلقت منصة إنستاجرام مبادرتها الرمضانية #انستا_الخير للعام الثاني على التوالي ودعت المنصة الجميع حول العالم إلى التواصل ونشر أفعال الخير والمحبة، وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، سيضطر الكثيرون إلى قضاء شهر رمضان بعيداً عن أحبائهم، لذلك توفر لهم إنستاجرام وسيلة مبتكرة للتعبير عن مشاعرهم وتشجيع بعضهم البعض ومشاركة المودة والعطاء.

يُعدّ شهر رمضان من أهم المناسبات على إنستاجرام فقد استخدمت كلمة رمضان أكثر من 16 مليون مرة على المنصة في عام 2019 وحده، وهذا العام، شهدت إنستاجرام مشاركة الجميع استعداداتهم الرمضانية، حيث سجل 4 ملايين إشارة لشهر رمضان خلال الشهر الماضي فقط وارتفع استخدام مفردات الخير حول العالم بنسبة 40%.

فيما يلي مجموعة مبادرات أطلقتها إنستاجرام بمناسبة حلول الشهر الفضيل:

دعوة الجميع في كل أنحاء العالم لمشاركة أفعال الخير والعطاء وحتى أبسط المبادرات خلال الشهر الفضيل وتشجيع الآخرين على نشر المحبة من خلال تفعيل #انستا_الخير

تشمل أفعال الخير أبسط المبادرات والأفكار، مثلاً توجيه رسالة شكر للعاملين في الرعاية الصحية أو نشر تعليقات إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي أو استضافة جلسة إفطار إفتراضي يلتقي فيها الأصدقاء وأفراد العائلة من جميع أنحاء العالم باستخدام الأجهزة والمنصات الرقمية.

إعداد مجموعة من الأفكار والطرق المبتكرة لنشر أفعال الخير والمحبة عبر إنستاجرام وتشجيع الجميع على المشاركة.

إعادة إطلاق الفلتر الرمضاني Lantern ، وهو عبارة عن ظلال وأشكال مستوحاة من أجواء شهر رمضان وتحتوي على تهاني الشهر الفضيل باللغة الإنجليزية والعربية والإندونيسية والتركية والفارسية، ويمكن العثور على الفلتر عند البحث عن كلمة lantern في الكاميرا الخاصة بالقصص (Stories).

خلال شهر رمضان، تعرض إنستاجرام مشاركات أبرز لحظات وتجارب المؤثرين والمشاهير الرمضانية من حول العالم على حساب @Instagram

لإطلاق مبادرة #انستا_الخير تعاونت إنستاجرام مع رائدة الأعمال هدى قطان التي ستعلن عن بدء المبادرة على المنصة والتي تتحدث من خلالها عن أهمية فعل الخير وتدعو متابعيها إلى المشاركة في المبادرة ونشر رسالة المحبة.

تعليقاً عن المبادرة، قالت هدى: “أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم المكان الأفضل للتواصل مع من نحب والتفاعل مع الآخرين أثناء التباعد الاجتماعي في كل أنحاء العالم. فهي وجهتنا للتعبير عن مشاعرنا ومشاركة تجاربنا والتغلب على الوحدة. وفي هذه الظروف الصعبة، دعونا نستخدم منصاتنا لنشر الإيجابية والمحبة والإبداع والتعاون مع الآخرين وتشجيعهم. وأنا سعيدة جداً بأن مواقع التواصل قد أزالت المسافات وساعدت الجميع على التقارب وتقديم الدعم للآخرين ومساندة الشركات الصغيرة والمتخصصين في الرعاية الصحية وكل من يحتاج إلى المساعدة”.

وتابعت هدى: “أتمنى النجاح لمبادرة #انستا_الخير وأن نلتقي جميعنا عبر إنستاجرام لنشر المودة وأفعال الخير والقيام بمبادرات لطيفة تجعل العالم مكاناً أفضل. وأنا متحمسة لمشاركتي في نشر الإيجابية والسعادة في أصعب الظروف التي يمر بها العالم، لأنّ فعل الخير بنظري هو الطريقة الأفضل لتحقيق السعادة ونشر الفرح”.

انضم إلى مبادرة #انستا_الخير أيضاً النجم المصري أحمد حلمي (@ahmedhelmy) الذي سيشارك متابعيه البالغ عددهم 11.6 مليون شخص رسائل خاصة حول عمل الخير وأشكاله المختلفة على حسابه في إنستاجرام، وعن اختياره سفيرًا لمبادرة #انستا_الخير للعالم العربي، قال الفنان المصري أحمد حلمي: “تشكل هذه المبادرة خطوة إيجابية تجسد معاني وقيم الشهر الفضيل، حيث يتبارى الجميع في ممارسة جميع أشكال الخير والعطاء. وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليًا، تبرز هذه المبادرة كوجهة تجمع المستخدمين لنشر قيم الخير خلال الشهر الفضيل، وأنا سعيد باختياري لإطلاق المبادرة في العالم العربي، وأتمنى أن تواصل عجلة الخير دورانها دون توقف طوال شهر رمضان”.

تسلط إنستاجرام الضوء أيضاً على الفوائد النفسية والذهنية والعاطفية الناتجة عن عمل الخير ومشاركة البذل والعطاء والمودة على منصته الإلكترونية، وفي معرض تعليقها على مبادرة #انستا_الخير، قالت هالة كاظم (@halakazim)، مُدربة حياة وناشطة في التوعية المجتمعية: “لا شيء يترك أثراً رائعاً في القلوب مثل قِيَم الخير والعطاء، فهي تُقرِّبنا أكثر من بعضنا خاصةً في هذه الظروف الصعبة. وبينما سيضطر الكثيرون لقضاء شهر رمضان الكريم هذا العام بعيدًا عن أحبائهم، من الضروري أن نتكاتف ونتشارك ونساند بعضنا البعض بالأفكار الإيجابية والتشجيع على المودة والإحسان في كل فعل أو عمل. كما أن فعل الخير مهما كان بسيطاً سيحدث الفرق وسنتمكن جميعًا من إحداث تغيير إيجابي وجعل هذا العالم مكاناً أفضل وأكثر سعادة”.