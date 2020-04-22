يصادف يوم الجمعة القادم الذكرى الخامسة لإطلاق (ساعة آبل الذكية) Apple Watch التي تتمتع بشعبية كبيرة، حيث أصبحت أداة أساسية لتتبع الصحة واللياقة البدنية، كما أثبتت تطبيقاتها الأصلية أنها أكثر فائدة من أي تطبيقات أخرى يمكنك تنزيلها.

عندما أطلقت آبل ساعتها الذكية (Apple Watch) لأول مرة في عام 2015، كان لديها 3000 تطبيق فقط متاح للتنزيل. واليوم هناك أكثر من 20000 تطبيق، وعلى الرغم من أن الساعات الذكية لم تكن جهازًا مطلوبًا بشكل أساسي في عام 2015، إلا أن Apple Watch أثبتت اليوم أنها أداة مفيدة لفحص الرسائل وحالة الطقس والإشعارات ومتابعة الحالة الصحية، وكل هذه الميزات مدمجة فيها بالفعل.

إليك 8 تطبيقات مفيدة في ساعة آبل الذكية ربما لا تستخدمها بالفعل:

1- تطبيق Noise:

إذا كان لديك الجيل الرابع من ساعة آبل (Apple Watch Series 4) أو أي إصدار أحدث، فيمكنك استخدام تطبيق Noise لحماية أذنيك من الأصوات العالية، حيث يحول التطبيق الساعة إلى جهاز لمراقبة قوة الصوت، ويحذرك إذا كنت في بيئة فيها أصوات عالية، يمكن أن تُسبب لك أضرار سمعية بمرور الوقت.

مع تغير مستويات الصوت، يتحرك مقياس الديسيبل داخل التطبيق لحظيًا، حتى تتمكن من مراقبة مستويات الصوت في محيطك بفعالية. بالإضافة إلى ذلك ستُرسل لك الساعة إشعارًا إذا وصل مستوى قوة الصوت إلى 90 ديسيبل، حيث إنه المستوى الذي يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على السمع عند التعرض له 4 ساعات أسبوعيًا، وذلك وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

كما يحافظ التطبيق على خصوصيتك، حيث لن يقوم بحفظ أي أصوات من البيئة المحيطة، أو إرسالها إلى خوادم آبل؛ ولكن كل ما يفعله هو قياس قوة الأصوات المحيطة فقط.

2- تطبيق Breathe:

يساعدك تطبيق Breathe على القيام بسلسلة من تمارين التنفس العميق، ويذكرك بتخصيص وقت لهذه التمارين كل يوم. يمكنك تعيين تذكيرات لتمارين التنفس يوميًا أو تجاهلها، أو فتح التطبيق عندما تريد بعض المساعدة للتوقف والاسترخاء.

بمجرد فتح التطبيق؛ سترى رسمًا متحركًا يشجعك على التنفس تبعًا لحركاته لمدة تتراوح من 1 إلى 5 دقائق، يمكنك تحديد مدة جلسة التنفس يوميًا، كما يمكنك أيضًا التحقق من معدل ضربات القلب أثناء جلسات التنفس.

3- تطبيق ECG:

إذا كان لديك إصدار (Apple Watch Series 4)، أو أي إصدار أحدث، فستجد في ساعتك تطبيق ECG الذي يتيح لك قياس معدل نبض القلب، ويمكنك أيضًا مطالعة المعدلات أثناء الراحة والمشي والتنفس والتمرين والاسترخاء طوال اليوم.

ويمكنك أيضًا تفعيل إشعارات معدل نبض القلب، حتى تعرف إذا كان معدل نبض قلبك أعلى من المعدّل المحدد للنبضات في الدقيقة أو أقل منه، وحتى تتمكن من فحص اضطراب نبضات القلب من آنٍ لآخر.

ولكن استخدام هذا التطبيق في ساعة آبل يتطلب وجود هاتف iPhone 6S أو أي إصدار أحدث، كما يتطلب الأمر تثبيت أحدث إصدار من نظامي التشغيل iOS و watchOS في الهاتف والساعة.

4- تطبيق News:

يتيح لك تطبيق (الأخبار) News في Apple Watch مواكبة الأحداث الجارية بسرعة، ويعرض لك القصص التي يختارها بناءً على اهتماماتك.

5- تطبيق Remote:

إذا كان لديك جهاز Apple TV، فيمكنك استخدام ساعتك كوحدة تحكم عن بُعد أخرى – بشرط أن يكون كلا الجهازين متصلان بشبكة الواي فاي نفسها. استخدم تطبيق Remote للتمرير السريع على وجه الساعة والتنقل عبر خيارات قائمة Apple TV وتشغيل العروض أو إيقافها مؤقتًا.

6- تطبيق الكاميرا:

لا يمكنك التقاط صورة من خلال ساعة آبل نفسها، ولكن مع تطبيق (الكاميرا) Camera يمكن أن تعمل ساعتك كوحدة تحكم عن بُعد في كاميرا هاتف آيفون.

إذا كنت تريد التقاط صور بالكاميرا الأمامية لهاتف آيفون من مسافة، يمكنك استخدام Apple Watch لضبط إطار اللقطة والتقاطها. يمكنك أيضًا استخدام Apple Watch لتعيين توقيت للغالق، مما يمنحك الوقت الكافي لخفض معصمك ورفع عينيك لالتقاط الصورة.

لكي تعمل Apple Watch كوحدة تحكم عن بُعد في كاميرا آيفون، ينبغي أن تكون في نطاق اتصال البلوتوث العادي لهاتف آيفون (ما يصل إلى 33 قدمًا أو 10 أمتار).

7- تطبيق Walkie-Talkie:

يتيح لك تطبيق Walkie-Talkie استخدام ساعتك باعتبارها جهاز اتصال لاسلكي للدردشة مع شخص آخر يرتدي ساعة Apple Watch.

سواء كنت تقوم بالتسوق أو كنت تحاول العثور على شخص ما في الزحام، فيمكنك استخدم هذا التطبيق للتواصل بضغطة واحدة. أضِف الأصدقاء، ثم قم بإدارة الوقت الذي ترغب في التحدث خلاله.

8- تطبيق Voice Memos:

كما هو الحال في آيفون، يمكنك استخدام تطبيق Voice Memos في Apple Watch لتسجيل الملاحظات الشخصية والأشياء التي يجب تذكرها أثناء التنقل.

وستُزامن المذكرات الصوتية التي تسجلها على الساعة تلقائيًا مع أجهزة آيفون وآيباد وماك إذا سجلت الدخول إليها باستخدام Apple ID نفسه.