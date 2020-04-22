5 طرق لعرض المحتوى من هواتف أندرويد على شاشة التلفاز

في بعض الأحيان قد ترغب في مشاركة مشاهدة المحتوى المرئي في هاتفك مع أصدقائك في الغرفة، أو رؤيته على شاشة أكبر بدلًا من شاشة الهاتف، ولحسن الحظ؛ إذا كنت أحد مستخدمي أجهزة أندرويد فلديك الكثير من الخيارات مثل: الميزات المضمنة، وتطبيقات الجهات الخارجية.

إليك 5 طرق لتوصيل هاتف أندرويد بشاشة التلفاز لعرض المحتوى عليها:

1- استخدام جهاز Chromecast:

إذا كان لديك جهاز Chromecast أو شاشة تلفاز ذكية مدمج بها الجهاز، فإن أفضل طريقة هي التحقق أولًا من أن التطبيق الذي تريد مشاهدته على التلفاز يدعم الإرسال أم لا وتشمل التطبيقات المدعومة: Netflix و Hulu و HBO Now و Google Photos.

بعد ذلك تأكد من أن جهازك متصل بشبكة (الواي فاي) Wi-Fi نفسها المتصل بها التلفاز، ثم انقر على رمز الإرسال في التطبيق، واختر الجهاز المتوافق الذي تريد الإرسال إليه.

ويعتبر هذا الخيار مثالي للتطبيقات ذات المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر، والتي غالبًا ما تحظر النسخ المتطابق للشاشة التقليدية مثل تطبيق: نتفليكس.

2- استخدام تطبيق Smart View:

تتميز هواتف شركة سامسونج التي تنتمي إلى سلسلة (جالاكسي) Galaxy بوجود تطبيق افتراضي يُسمى (Smart View)، الذي يتيح لك الاتصال والمشاركة من هاتفك الذكي وإليه، ويدعم التطبيق معظم أجهزة التلفاز الذكية.

بمجرد فتح التطبيق، سيبحث تلقائيًا عن أجهزة التلفاز المتوافقة.

حدد التلفاز الخاص بك.

استخدم جهاز التحكم عن بُعد لتحديد السماح بتنشيط تطبيق Smart View.

بمجرد فتح تطبيق Smart View، يمكنك الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى وسيظهر المحتوى على شاشة التلفاز.

3- استخدام كابل HDMI:

إذا لم يكن لديك جهاز متوافق مع أداة Chromecast، أو لا تمتلك هاتف سامسونج يمكنك استخدام كابل HDMI لتوصيل هاتفك بشاشة التلفاز، ويعتمد نوع الكابل الذي ستختاره بشكل كبير على نوع الشاشة التي تتصل بها.

4- استخدام محول USB-C إلى HDMI:

يمكنك استخدام محول HDMI إذا كان هاتفك يحتوي على منفذ USB-C، حيث تستطيع توصيل هذا المحول بهاتفك، ثم توصيل كبل HDMI في المحول للتوصيل بشاشة التلفاز، سيحتاج هاتفك إلى دعم وضع HDMI Alt، والذي يسمح للأجهزة المحمولة بإخراج الفيديو.

5- استخدام تطبيقات الجهات الخارجية:

هنالك العديد من تطبيقات الجهات الخارجية التي تسمح لك بعرض المحتوى في هاتف أندرويد على شاشة التلفاز مثل: LocalCasts، و Plex. مما يتيح لك بث الموسيقى أو الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى أي شاشة تلفاز ذكي.