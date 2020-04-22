3 طرق لنقل علامات تبويب متصفح سفاري بين أجهزة آبل بسهولة

إذا كنت تقوم بالتبديل بشكل روتيني بين أجهزة آبل: آيفون وآيباد وماك، فقد ترغب في نقل علامات تبويب متصفح سفاري من جهاز إلى آخر، وبدلاً من استخدام ميزتي History أو Reading List يمكنك تجربة طرق أخرى أسهل.

إليك كيف يمكنك نقل علامات تبويب متصفح سفاري بين أجهزة آبل؟

أولًا: استخدم ميزة Handoff:

توجد Handoff كميزة رئيسية في أجهزة آبل لنقل العناصر بسهولة من جهاز آبل إلى آخر عندما تكون أجهزتك قريبة من بعضها البعض، وتعمل مع العديد من التطبيقات، من ضمنها متصفح سفاري.

تأكد من تفعيل الميزة في جميع أجهزتك، ثم قم بتشغيل المتصفح، وافتح موقع الويب على الجهاز الأساسي الذي يمكن أن يكون جهاز آيفون أو آيباد أو ماك، وتأكد من أن الجهاز ليس في وضع السكون، وإلا لن تتمكن الميزة من نقل علامة التبويب إلى جهاز آبل الثانوي.

ثم اتبع الخطوات التالية لنقل علامات تبويب المتصفح في جميع أجهزة آبل:

في جهاز آيفون:

إذا كان لديك جهاز آيفون حديث يتضمن شريط الصفحة الرئيسية، مرر سريعًا لأعلى من أسفل الشاشة واضغط لمدة ثانية حتى يظهر App Switcher، وإذا كنت تستخدم جهاز آيفون قديم فاضغط مرتين على زر الشاشة الرئيسية.

في الجزء الأسفل من الشاشة، سترى شريط متصفح سفاري باسم الجهاز حيث تُفتح علامة التبويب، اضغط عليه لفتح صفحة الويب على الفور في المتصفح في جهاز آيفون الخاص بك.

في جهاز آيباد وماك:

عندما يتعلق الأمر بجهاز ماك وآيباد، تُجرى عملية التسليم باستخدام Dock، في جهاز ماك سترى رمز متصفح سفاري جديد يظهر في قسم منفصل في بداية شريط Dock، عند التمرير فوقه سيظهر لك الجهاز حيث تُفتح علامة تبويب متصفح سفاري.

انقر فوق الرمز لفتح علامة التبويب في متصفح سفاري في جهاز ماك على الفور.

بالنسبة لجهاز آيباد، ستجد رمز متصفح سفاري في الحافة اليمنى من شريط Dock، مع شارة صغيرة في أعلى الزاوية اليمنى من الرمز تُظهر لك الجهاز الذي أُرسلت منه علامة التبويب.

اضغط عليها لفتح صفحة الويب في متصفح سفاري.

ثانيًا: استخدم علامات تبويب iCloud:

ميزة Handoff رائعة إذا كان لديك العديد من أجهزة آبل في مكان واحد، ولكن إذا كنت تريد فتح موقع ويب كنت تبحث عنه قبل يومين في أحد أجهزتك فيمكنك استخدام ميزة علامات تبويب iCloud.

ولكن تأكد أن جميع أجهزتك تستخدم (معرف آبل) Apple ID نفسه، بالإضافة إلى تفعيل مزامنة iCloud لمتصفح سفاري، حيث تتيح لك علامات تبويب iCloud التقاط سجل التصفح من حيث توقفت.

ثالثا: استخدام AirDrop:

في بعض الأحيان نجد أن ميزة Handoff قد لا تظهر، وهنا يمكنك استخدام ميزة AirDrop المُضمنة في جميع أجهزة آبل، وقد طُورت كثيرًا في iOS 13 و iPadOS 13 و macOS Catalina.

حيث تتيح لك إمكانية مشاركة أي شيء بين أجهزة آبل مثل: الصور ومقاطع الفيديو والمستندات النصية والعروض التقديمية وعلامات التبويب أيضًا بدون توصيل أي كابل أو إدخال أي معلومات.